Allegri alle prese con l'emergenza Napoli: gli infortuni, le ultime e il possibile cambio modulo

Il Napoli deve rialzarsi e deve farlo subito. Il ritorno al Maradona può rappresentare l'occasione giusta per lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane e ritrovare certezze, entusiasmo e soprattutto punti. Ma davanti agli azzurri non ci sarà una squadra qualsiasi: il Frosinone è una delle sorprese più belle di questo avvio di campionato , una formazione capace di andare oltre le aspettative e di presentarsi alla sfida di sabato sera con ambizioni tutt'altro che marginali. Per Allegri, dunque, l'appuntamento arriva in un momento delicato. Gli infortuni di Olivera, Favasuli e Vergara, oltre ad Alisson Santos e Anguissa, hanno ristretto sensibilmente le possibilità di scelta, costringendo l'allenatore a lavorare su più soluzioni per trovare l'equilibrio migliore. La sosta ha restituito qualche elemento, ma non ha cancellato i problemi. E così quella contro la squadra di Alvini diventa una partita da affrontare con attenzione, perché i partenopei hanno bisogno di una risposta e il calendario gli mette davanti un avversario che non ha alcuna intenzione di fare da comparsa.