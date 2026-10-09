Autocritica Allegri: “Ho sbagliato e sbaglierò, nessuna ansia. I minuti di McTominay…”

Le parole di Allegri

"La novità è che McTominay sarà convocato e lo avremo a disposizione per almeno 20-30 minuti - esordisce Allegri -. In questo momento, abbiamo perso Vergara e Favasuli per più tempo mentre per Olivera in una settimana dovrebbe essere apposto. Anguissa sta recuperando. Abbiamo il rientro di Marianucci oltre a Badiashile che è cresciuto molto e quindi non sono preoccupato. Il Frosinone corre, sta facendo bene ma noi domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita in Champions. Inizia un mese importante, con tante partite. Non ci devono essere alibi, la squadra deve andare in campo sapendo dell'importanza della partita che va affrontata con umiltà e rispetto". Dopo le tre settimane di stop, Allegri ritrova i nazionali: "Ho trovato i ragazzi come li ho lasciati. Hojlund non stava facendo male da noi. De Bruyne ha fatto delle belle partite e anche in nazionale ha fatto gol. Sono contento quando in Nazionale fanno bene. Oggi dovranno riposare ma domani sera saremo pronti anche perché ci sono i cambi e ci sono note positive per fare risultato domani".