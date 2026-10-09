Autocritica Allegri: “Ho sbagliato e sbaglierò, nessuna ansia. I minuti di McTominay…”
Riparte dal Maradona contro il Frosinone il campionato del Napoli di Massimiliano Allegri. Chiamato a gestire le forze dopo gli impegni di tanti giocatori con le nazionali e la lista degli infortunati, il tecnico degli azzurri ha presentato così la sfida ai ciociari di Alvini in conferenza stampa.
Le parole di Allegri
"La novità è che McTominay sarà convocato e lo avremo a disposizione per almeno 20-30 minuti - esordisce Allegri -. In questo momento, abbiamo perso Vergara e Favasuli per più tempo mentre per Olivera in una settimana dovrebbe essere apposto. Anguissa sta recuperando. Abbiamo il rientro di Marianucci oltre a Badiashile che è cresciuto molto e quindi non sono preoccupato. Il Frosinone corre, sta facendo bene ma noi domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita in Champions. Inizia un mese importante, con tante partite. Non ci devono essere alibi, la squadra deve andare in campo sapendo dell'importanza della partita che va affrontata con umiltà e rispetto". Dopo le tre settimane di stop, Allegri ritrova i nazionali: "Ho trovato i ragazzi come li ho lasciati. Hojlund non stava facendo male da noi. De Bruyne ha fatto delle belle partite e anche in nazionale ha fatto gol. Sono contento quando in Nazionale fanno bene. Oggi dovranno riposare ma domani sera saremo pronti anche perché ci sono i cambi e ci sono note positive per fare risultato domani".
Grazie Orsato e cambio modulo
Sulle conseguenze della lunga sosta: "Il bilancio lo vedremo se sarà positivo o meno domani sera, se faremo risultato. Abbiamo fatto due amichevoli, per far giocare un po' chi aveva giocato un po' di meno". Poi analizza la prima parte di stagione del Napoli: "Io sono molto autocritico perché ho sbagliato e sbaglierò. Anche quando vinciamo, spesso sbaglio ma in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa e a Firenze ero molto infuriato perché se dovessi rimproverare una cosa è capire il momento della partita che è una cosa su cui bisogna migliorare per portare a casa i risultati". E aggiunge: "E' un dato statistico, oggettivo: il campionato italiano, grazie a Orsato, ha preso un indirizzo completamente diverso aumentando molto anche i minuti di gioco effettivo. Se sommiamo quelle giocate in Europa, le partite con questo gioco effettivo diventano 6-7 in più con ritmi diversi e recuperi più bassi". Sul cambio modulo non si sbilancia: "Adesso Beukema sta migliorando la condizione come anche Marianucci. Queste settimane di sosta hanno fatto bene anche a Lucca, che ha qualità e avrà spazio per farsi valere". Infine chiude: "L'ansia non ci deve essere ma ci deve essere attenzione ed essere focalizzati sull'obiettivo che domani è quello di prendere i tre punti. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per restare agganciati e poi la Champions che è un obiettivo importante ma bisogna pensare un passo alla volta".
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