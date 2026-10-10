Allegri torna alla vittoria e si gode De Bruyne: "Quel ruolo gli può allungare la carriera"

"Non si possono giudicare i giocatori su un errore. Nel calcio sbagliamo tutti e a volte capita che l'errore ti costano la partita. A Milano potrei aver sbagliato io. Un giocatore va valutato per quello che è e per quello che fa durante la stagione". Così Massimiliano Allegri a Sky Sport al termine della vittoria del Napoli contro il Frosinone. Il tecnico dei partenopei ha preso le difese di Badiashile, criticato dopo l'ingresso in campo negativo contro l'Inter ma autore di una bella prestazione questa sera. "Non è in discussione", ha aggiunto Allegri.

Allegri: "A Hojlund ho detto che..." Sulla prestazione: "La cosa che mi soddisfa di più? La voglia e l'aggressione avuta ad inizio partita. Abbiamo avuto 6/7 situazioni in cui non abbiamo chiuso l'azione, poi loro ti ripartono addosso e diventa una partita a ping pong. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente, nel secondo abbiamo fatto una partita più difensiva perché avevamo speso tanto. Siamo stati bravi, ma abbiamo avuto 4 situazioni di 2 contro 1 dove non dovevamo sbagliare". Su De Bruyne: "A Milano quando è entrato ha fatto bene, come nelle altre partite. Poi in Nazionale vince e viene valutata la prestazione dal risultato. Giocatore straordinario: se si mette a fare il play diventa ancora più bravo e può allungare la carriera. A lui piace divertirsi davanti e stasera ha fatto una gran partita. L'anno scorso è stato fermo tanto, come Anguissa e Neres. Dovremo migliorare la condizione, ci vuole pazienza e l'importante è che la squadra diventi solida in area e conceda meno". Di Lorenzo è stato definito "bravo soprattutto nella riconquista, questi inserimenti ce li ha sempre". Chiusurasu quanto avvenuto in occasione del rigore, con Hojlund che aveva sbagliato e ha poi lasciato il compito a De Bruyne nella ripetizione: "Hojlund mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla, gli ho detto che doveva ridargliela".