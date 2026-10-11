Pagelle Napoli-Frosinone: De Bruyne MVP, boato McTominay. E Allegri...
Un tris che ha ridato fiato alla classifica e scoperto il nuovo volto del Napoli. Il successo sul Frosinone al rientro dalla sosta, racconta di una formazione aggressiva sia in avvio di primo che di secondo tempo, oltre a permettere ai partenopei di agganciare i cociari - che in questo sorprendente avvio di stagione si erano arresi solamente alla Juve - a quota 10 punti. Gli stessi del Como, che alle 12.30 di domenica 11 sarà impegnato nella super sfida di casa contro la Roma. Ora, Kevin De Bruyne e compagni sono chiamati a replicare quanto fatto al Maradona su tutt'altro banco di prova: la Champions. L'agenda di Max Allegri mette infatti in programma la trasferta al Madrigal, dove martedì 13 il Napoli affronterà il Villarreal del trentottenne Inigo Perez. Questi i voti e i giudizi sui protagonisti della 6ª giornata di Napoli e Frosinone.
Le pagelle del Napoli
Meret - 6.5: Intervento non perfetto su Kvernadze, ma quanto basta per tenere il punteggio sullo 0-0.
Rafa Marin - 6: Non sempre felici i duelli con Kvernadze.
Rrahmani - 6.5: Tiene a bada Raimondo e Bobcek.
Badiashile - 6.5: In decisa crescita.
Di Lorenzo - 6.5: Riesce a giocare anche dentro il campo grazie agli spazi che apre De Bruyne.
De Bruyne - 8: La stappa su rigore, la chiude su azione. Mvp.
Lobotka - 6.5: Metronomo che sa essere sempre al posto giusto.
Gilmour (26’ st) - 5.5: Ordinato fino a quando non perde un sanguinoso pallone al 90’.
Spinazzola - 6.5: Spinta ossessiva e chiusure di grande cuore.
Politano (36’ st) - 6: In dubbio alla vigilia, mette benzina nel motore.
Neres - 6: Veloce, ma non sempre lucido.
McTominay (16’ st) - 6.5: Una mezzoretta per tornare a sentirsi calciatore tra i boati del pubblico. Riesce anche a calciare in porta.
Hojlund - 7: Un palo, la partecipazione nel gol del 2-0 e quando esce sono solo applausi.
Lucca (16’ st) - 5.5: Allegri gli chiede di usare la fisicità per tenere alta la squadra. Come non detto.
Lang - 7.5: Non segnava da quasi un anno e solo lui sa quanto ne aveva bisogno.
Giovane (18’ st) - 6.5: Serve a De Bruyne il pallone per il tris.
All. Allegri - 7: Si capisce già nei primi minuti che ha caricato a molla una squadra che non poteva sbagliare ancora.
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