Pagelle Napoli-Frosinone: De Bruyne MVP, boato McTominay. E Allegri...

Un tris che ha ridato fiato alla classifica e scoperto il nuovo volto del Napoli. Il successo sul Frosinone al rientro dalla sosta, racconta di una formazione aggressiva sia in avvio di primo che di secondo tempo, oltre a permettere ai partenopei di agganciare i cociari - che in questo sorprendente avvio di stagione si erano arresi solamente alla Juve - a quota 10 punti. Gli stessi del Como, che alle 12.30 di domenica 11 sarà impegnato nella super sfida di casa contro la Roma. Ora, Kevin De Bruyne e compagni sono chiamati a replicare quanto fatto al Maradona su tutt'altro banco di prova: la Champions. L'agenda di Max Allegri mette infatti in programma la trasferta al Madrigal, dove martedì 13 il Napoli affronterà il Villarreal del trentottenne Inigo Perez. Questi i voti e i giudizi sui protagonisti della 6ª giornata di Napoli e Frosinone.