Così Allegri ha raddoppiato il Napoli: cosa succede ora con McTominay. Già contro il Villarreal...

NAPOLI - La ricerca dell’equilibrio tattico del Napoli ha trovato un approdo sicuro nella «comfort zone» di Allegri : la difesa a tre . Sì, ma con un assetto meno speculativo e più dinamico, sintetizzato geometricamente con il 3-4-3 . È stata questa - momentaneamente - la chiave di volta per valorizzare l'organico partenopeo. D'altronde, la storia professionale del tecnico livornese parla chiaro: i suoi successi più importanti hanno quasi sempre avuto come perno concettuale una retroguardia a tre.

Napoli, De Bruyne protagonista della svolta offensiva

Come sottolineato dallo stesso Allegri subito dopo la vittoria per 3-0 contro il Frosinone, l'evoluzione non è da cercare esclusivamente nel modulo, bensì nell'interpretazione e nell'atteggiamento della squadra. È sparita in una notte umida e con le temperature finalmente accettabili, quella proverbiale prudenza e gli azzurri hanno fatto una prestazione coraggiosa, accorciando le distanze tra i reparti e garantendo un supporto costante a Hojlund: il bomber è uscito da quello che era diventato un infruttuoso isolamento. Il vero beneficiario di questa metamorfosi, però, è stato Kevin De Bruyne, autore di una prova monumentale e tirato a lucido come mai prima d'ora nell'esperienza con i partenopei. Liberato da gravosi compiti di ripiegamento difensivo che ne limitavano la verve, il fuoriclasse belga ha agito da autentico tuttocampista, cercando di sfruttare la sua capacità negli ultimi 25 metri.