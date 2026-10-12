Così Allegri ha raddoppiato il Napoli: cosa succede ora con McTominay. Già contro il Villarreal...
NAPOLI - La ricerca dell’equilibrio tattico del Napoli ha trovato un approdo sicuro nella «comfort zone» di Allegri: la difesa a tre. Sì, ma con un assetto meno speculativo e più dinamico, sintetizzato geometricamente con il 3-4-3. È stata questa - momentaneamente - la chiave di volta per valorizzare l'organico partenopeo. D'altronde, la storia professionale del tecnico livornese parla chiaro: i suoi successi più importanti hanno quasi sempre avuto come perno concettuale una retroguardia a tre.
Napoli, De Bruyne protagonista della svolta offensiva
Come sottolineato dallo stesso Allegri subito dopo la vittoria per 3-0 contro il Frosinone, l'evoluzione non è da cercare esclusivamente nel modulo, bensì nell'interpretazione e nell'atteggiamento della squadra. È sparita in una notte umida e con le temperature finalmente accettabili, quella proverbiale prudenza e gli azzurri hanno fatto una prestazione coraggiosa, accorciando le distanze tra i reparti e garantendo un supporto costante a Hojlund: il bomber è uscito da quello che era diventato un infruttuoso isolamento. Il vero beneficiario di questa metamorfosi, però, è stato Kevin De Bruyne, autore di una prova monumentale e tirato a lucido come mai prima d'ora nell'esperienza con i partenopei. Liberato da gravosi compiti di ripiegamento difensivo che ne limitavano la verve, il fuoriclasse belga ha agito da autentico tuttocampista, cercando di sfruttare la sua capacità negli ultimi 25 metri.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS