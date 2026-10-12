Allegri e il modulo Napoli: “Discorsi da bar”. Poi loda l’ex Juve: “È uno che…”

"Dobbiamo cercare di fare punti perché è la seconda gara di Champions, contro il Villarreal non sarà facile perché è una squadra ostica e viene da una bella partita contro il Real. Il nostro obiettivo è passare il primo turno ed essere ancora dentro la competizione a marzo". Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Villarreal-Napoli , seconda giornata della League Phase di Champions. Dopo le prime partite con la difesa a 4, contro il Frosinone il tecnico dei partenopei è tornato a 3 con ottimi risultati . " Parlare dei moduli è riduttivo, sono discorsi da bar più che da campo - spiega -. Ho una rosa di ottimi giocatori, alcuni stanno rientrando da infortuni ma ci vorrà un po' di tempo per riaverli al 100%, bisognerà essere fortunati nella gestione per dargli modo di recuperare".

Intervenuto sia a Sky Sport che in conferenza stampa, Allegri non esclude il ritorno dal primo minuto di McTominay , che col Frosinone è entrato nella ripresa: "Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio oppure no, ma credo di sì. Per gli altri dobbiamo valutare, perché abbiamo dei giocatori che sono rientrati dopo diversi mesi, qualcuno ha poche gare nelle gambe. In questo momento è importante recuperarli tutti, così almeno recuperano la condizione per poter giocare. Neres veniva da 8 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay e Giovane da due. Intanto mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson". Sulle scelte di formazione: "Se farò rotazioni? Le cose abitudinarie mi danno un po' fastidio, mi piace cambiare. Dipende anche da chi ho a disposizione e delle caratteristiche dei giocatori. McTominay e De Bruyne insieme? I giocatori bravi devono giocare insieme. McTominay non gioca da un po', De Bruyne è tornato il 5 agosto, serve tempo. In mediana abbiamo Lobotka e Gilmour che sono giocatori importanti".

"Lucca? Arriverà il gol"

Allegri ha spiegato perché è stato inserito Giovane in lista Champions al posto di Favasuli: "Sono contento per il rientro di sabato: ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist, è un giocatore dall'enorme potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni di cui Favasuli quello più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions e mettere dentro Giovane che è un giocatore che ci può dare tanto". Sul momento di Lucca: "Ha qualità importanti e le ha dimostrate a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, ma nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante. Credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol. Tra l'altro in pre-campionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni e facendo anche dei gol. Io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno perché come centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hojlund. Gli altri sono più per le emergenze".

Sciolti i dubbi di formazione

Anche Gilmour si candida per una maglia da titolare. "Sabato l'ho portato in panchina perché aveva giocato tante partite in Nazionale. Domani dovrò valutare tra lui e Lobotka, ma credo che il favorito sia lui", rivela Allegri, che ha scelto anche il portiere: "Domani giocherà Milinkovic-Savic. Meret è rientrato da un infortunio. Abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Sono contento di tutti e due, hanno caratteristiche completamente diverse". Chiusura ancora sul Villarreal: "Mi aspetto una partita all'opposto di quella di sabato. Domani intanto è una partita di Champions, poi il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno. Affronteremo una squadra molto forte, tattica, che concede poco, sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. In difesa hanno Veiga che ha un buon piede, fa iniziare molto bene l'azione. Tutte le partite di Champions sono difficili e giocare in questo stadio sarà molto complicato. Bisognerà fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene".