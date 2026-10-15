Il Napoli di Allegri ha numeri da incubo: solo Donadoni peggio in quasi vent'anni. E lo spogliatoio ribolle

Cercasi equilibrio velocemente. È il mantra che Max Allegri va ripetendo, quasi un’invocazione nel buio al termine della rovinosa caduta per 3-1 in casa del Villarreal. Un’esigenza tattica, certo, ma soprattutto psicologica e gestionale. Perché l’equilibrio, oggi, il Napoli lo ha smarrito prima di tutto dentro allo spogliatoio. La disfatta spagnola ha evidenziato scaramucce in campo, sguardi di traverso, gesti d'insofferenza tra compagni e atteggiamenti sopra le righe che testimoniano un nervosismo strisciante. Ed è proprio qui che il tecnico livornese è chiamato all'opera d'arte che gli è sempre riuscita meglio: la gestione, la missione da pompiere, da uomo capace di plasmare la complessità delle dinamiche umane per ricompattare un gruppo sfilacciato. D’altronde, i numeri di questo avvio di stagione raccontano di una presenza fissa sulle montagne russe. Il Napoli ha già collezionato quattro sconfitte nelle prime otto gare ufficiali, ne ha pareggiata una e vinte tre. Per ritrovare un avvio peggiore bisogna tornare a ben 17 anni fa. Correva la stagione 2009/10 quando Donadoni incassò quattro ko nelle prime sette gare. C'è, inoltre, l'incapacità cronica di trovare continuità perché gli azzurri non sono mai riusciti a centrare due vittorie consecutive. Ma se in Serie A si balbetta, in Europa si affonda. Questo, infatti, è il peggior avvio della storia partenopea in Champions per punti, zero, e reti segnate (una). I “capi d'accusa” principali pendono sull’attacco: le punte hanno siglato appena 5 reti su 11 (il 45%). Una miseria se parametrata all'investimento sostenuto dalla società per il reparto: 200 milioni di euro, ovvero 40 milioni a gol. Un rendimento che non può certo lasciar tranquillo il presidente De Laurentiis. Don Aurelio non ha mai nascosto le sue ambizioni di Champions League, è stata proprio la solida esperienza europea di Allegri a convincerlo a consegnargli le chiavi.