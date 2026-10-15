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Neres infortunato, infermeria Napoli piena: cosa si è fatto e i tempi di recupero

L'esterno brasiliano si è fatto male durante la gara di Champions contro il Villarreal
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Pubblicato il 15.10.2026, 16:35

1 min

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Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che per qualche settimana non potrà contare su David Neres. Il 29enne brasiliano aveva accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal e si è sottoposto a esami strumentali. Ancora sconosciuti i tempi di recupero. Sempre più nei guai Allegri che deve ancora fare a meno di Buongiorno, Favasuli, Vergara e Olivera.

Il comunicato del Napoli

"David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".

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