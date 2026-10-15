Neres infortunato, infermeria Napoli piena: cosa si è fatto e i tempi di recupero

Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che per qualche settimana non potrà contare su David Neres. Il 29enne brasiliano aveva accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal e si è sottoposto a esami strumentali. Ancora sconosciuti i tempi di recupero. Sempre più nei guai Allegri che deve ancora fare a meno di Buongiorno, Favasuli, Vergara e Olivera.