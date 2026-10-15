Neres infortunato, infermeria Napoli piena: cosa si è fatto e i tempi di recupero
Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che per qualche settimana non potrà contare su David Neres. Il 29enne brasiliano aveva accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal e si è sottoposto a esami strumentali. Ancora sconosciuti i tempi di recupero. Sempre più nei guai Allegri che deve ancora fare a meno di Buongiorno, Favasuli, Vergara e Olivera.
Il comunicato del Napoli
"David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".
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