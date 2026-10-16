Scintille con De Bruyne e ko, Allegri nella bufera Napoli: non sono più ammessi passi falsi
È la cura migliore nel calcio, la vittoria. Il Napoli vuole - e deve - lasciarsi i problemi alle spalle, cancellare malumori e contrasti per ripartire con il piede giusto. L’avvio di stagione è ben distante dalle aspettative di Max Allegri: appena tre successi nelle prime otto uscite ufficiali. Ben quattro le sconfitte ed un pareggio, ma a preoccupare il tecnico livornese, però, è in particolare l'atteggiamento mostrato dalla squadra. La sconfitta in Champions contro il Villarreal ha fatto emergere un gruppo sfilacciato e privo di coesione, inducendo l'allenatore toscano a lanciare un severo allarme al termine della gara di martedì: «Se giocheremo così con il Venezia, usciremo con le ossa rotte». Un richiamo perentorio, rivolto in primis ai senatori del gruppo. Emblematiche, in tal senso, le scintille con De Bruyne: l'insofferenza del fuoriclasse belga di fronte alle direttive tattiche del tecnico ha messo a nudo una tensione nervosa che Allegri non intende tollerare.
Allegri, basta passi falsi
Intanto su Castelvolturno aleggia la figura del presidente De Laurentiis, che osserva da lontano ed è pronto a intervenire con il pugno di ferro. Senza un'immediata inversione di rotta nell’imminente trasferta a Venezia, la proprietà potrebbe valutare un ritiro punitivo ad oltranza fino alla delicata sfida europea contro il Bodo Glimt, in programma martedì sera. Per il Napoli non sono più ammessi passi falsi e domani alle 15 contro i lagunari può essere l’occasione giusta per ripartire. L’allenatore degli azzurri, che presenterà oggi alle 12 la sfida in conferenza stampa, ha recuperato Olivera, Anguissa ed Alisson Santos, ma non ci sarà Neres, il quale ha rimediato un altro infortunio. Lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, dovrebbe tornare per la gara contro la Lazio dell’8 novembre. Restano ancora ai box Favasuli e Vergara.
Le scelte di Allegri
Tra i pali riprenderà il suo posto Meret. Nel terzetto difensivo, sulla destra il ballottaggio è tra Marianucci e Beukema, con quest’ultimo in vantaggio, al centro Rrahmani e dal lato opposto dovrebbe esserci nuovamente Badiashile, che crede nella forza del gruppo e nel tecnico. «Allegri è uno dei più grandi - ha detto a Radio Kiss Kiss - che ci siano al mondo. Sono sicuro che supereremo insieme questa fase negativa». A centrocampo pronti Di Lorenzo sulla destra e Spinazzola sulla sinistra, con Lobotka e McTominay in mediana. Dalla trequarti in su, invece, Max dovrebbe concedere un po’ di riposo a De Bruyne ed Hojlund. Potrebbe esserci una chance per Lucca, mentre alle sue spalle ci saranno Lang e Politano. Nel prossimo turno il Napoli dovrà attraversare un crocevia fondamentale per disinnescare le tensioni, allontanare i fantasmi e restituire certezze ad un ambiente che comincia ad essere sfiduciato.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS