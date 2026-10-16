Scintille con De Bruyne e ko, Allegri nella bufera Napoli: non sono più ammessi passi falsi

È la cura migliore nel calcio, la vittoria. Il Napoli vuole - e deve - lasciarsi i problemi alle spalle, cancellare malumori e contrasti per ripartire con il piede giusto. L’avvio di stagione è ben distante dalle aspettative di Max Allegri: appena tre successi nelle prime otto uscite ufficiali. Ben quattro le sconfitte ed un pareggio, ma a preoccupare il tecnico livornese, però, è in particolare l'atteggiamento mostrato dalla squadra. La sconfitta in Champions contro il Villarreal ha fatto emergere un gruppo sfilacciato e privo di coesione, inducendo l'allenatore toscano a lanciare un severo allarme al termine della gara di martedì: «Se giocheremo così con il Venezia, usciremo con le ossa rotte». Un richiamo perentorio, rivolto in primis ai senatori del gruppo. Emblematiche, in tal senso, le scintille con De Bruyne: l'insofferenza del fuoriclasse belga di fronte alle direttive tattiche del tecnico ha messo a nudo una tensione nervosa che Allegri non intende tollerare.

Allegri, basta passi falsi Intanto su Castelvolturno aleggia la figura del presidente De Laurentiis, che osserva da lontano ed è pronto a intervenire con il pugno di ferro. Senza un'immediata inversione di rotta nell’imminente trasferta a Venezia, la proprietà potrebbe valutare un ritiro punitivo ad oltranza fino alla delicata sfida europea contro il Bodo Glimt, in programma martedì sera. Per il Napoli non sono più ammessi passi falsi e domani alle 15 contro i lagunari può essere l’occasione giusta per ripartire. L’allenatore degli azzurri, che presenterà oggi alle 12 la sfida in conferenza stampa, ha recuperato Olivera, Anguissa ed Alisson Santos, ma non ci sarà Neres, il quale ha rimediato un altro infortunio. Lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, dovrebbe tornare per la gara contro la Lazio dell’8 novembre. Restano ancora ai box Favasuli e Vergara.