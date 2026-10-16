Allegri, gli infortuni Napoli e il litigio con De Bruyne: "Parlavo italiano, lui inglese e poi..."
Non servono tanti giri di parole: contro il Venezia il Napoli dovrà vincere. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Villarreal, infatti, gli azzurri dovranno dimostrare il loro valore e proveranno a farlo contro la squadra di Davide Nicola, appena arrivato in laguna per sostituire Stroppa. Alla vigilia della partita, Massimiliano Allegri ha presentato l'incontro in conferenza stampa, toccando tanti temi importanti: da Lucca al litigio con De Bruyne.
Venezia-Napoli, conferenza Allegri
Allegri ha esordito in conferenza, parlando di Lucca: "Titolare a Venezia? Valuterò dall’allenamento di oggi, Hojlund ha bisogno anche di riposo. Lucca in Champions è entrato bene, ha qualità e può dare il suo apporto. Credo sia stato anche troppo criticato, alcuni giocatori vengono presi di mira oltre modo. L’importante è che continui ad impegnarsi". Sulla mancanza di continuità nel corso dei novanta minuti e gli infortunati: "Bisogna gestire meglio la partita o l'imprevisto. L'errore come quello di Politano contro il Villarreal può succedere, ma poi ci stavano altri 80 minuti di partita.
Ma anche dopo il 2-1 abbiamo avuto opportunità per pareggiarla. Bisogna essere più sicuri, non si deve crollare e su questo bisogna lavorare e migliorare. Dobbiamo essere coscienti delle nostra forza e qualsiasi cosa succede nella partita non deve spostare gli equilibri mentali. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, giocando ogni tre giorni. Anguissa, Alisson e Olivera sono tornati in gruppo. Abbiamo perso Neres, che soffre questi infortuni. Favasuli e Vergara stanno procedendo, ma ancora non sono pronti. McTominay stesso è tornato da poco e il ritmo di una partita è diverso dal resto". Poi uan curiosità tattica: "Doppia punta? Può essere una soluzione valida, togliendo Hojlund dal gioco spalle alla porta".
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