Allegri: "Giocando così non andiamo da nessuna parte"Champions League

Allegri, gli infortuni Napoli e il litigio con De Bruyne: "Parlavo italiano, lui inglese e poi..."

Il tecnico degli azzurri fa chiarezza in conferenza stampa sul battibecco con il belga. Poi svela le ultime in vista del Venezia
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 16.10.2026, 12:33

5 min

AllegriDe BruyneConferenza

1 / 3

Successiva
NapoliNapoli Tutte le notizie sulla squadra

Non servono tanti giri di parole: contro il Venezia il Napoli dovrà vincere. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Villarreal, infatti, gli azzurri dovranno dimostrare il loro valore e proveranno a farlo contro la squadra di Davide Nicola, appena arrivato in laguna per sostituire Stroppa. Alla vigilia della partita, Massimiliano Allegri ha presentato l'incontro in conferenza stampa, toccando tanti temi importanti: da Lucca al litigio con De Bruyne.

Venezia-Napoli, conferenza Allegri

Allegri ha esordito in conferenza, parlando di Lucca: "Titolare a Venezia? Valuterò dall’allenamento di oggi, Hojlund ha bisogno anche di riposo. Lucca in Champions è entrato bene, ha qualità e può dare il suo apporto. Credo sia stato anche troppo criticato, alcuni giocatori vengono presi di mira oltre modo. L’importante è che continui ad impegnarsi". Sulla mancanza di continuità nel corso dei novanta minuti e gli infortunati: "Bisogna gestire meglio la partita o l'imprevisto. L'errore come quello di Politano contro il Villarreal può succedere, ma poi ci stavano altri 80 minuti di partita.

 

 

Ma anche dopo il 2-1 abbiamo avuto opportunità per pareggiarla. Bisogna essere più sicuri, non si deve crollare e su questo bisogna lavorare e migliorare. Dobbiamo essere coscienti delle nostra forza e qualsiasi cosa succede nella partita non deve spostare gli equilibri mentali. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, giocando ogni tre giorni. Anguissa, Alisson e Olivera sono tornati in gruppo. Abbiamo perso Neres, che soffre questi infortuni. Favasuli e Vergara stanno procedendo, ma ancora non sono pronti. McTominay stesso è tornato da poco e il ritmo di una partita è diverso dal resto". Poi uan curiosità tattica: "Doppia punta? Può essere una soluzione valida, togliendo Hojlund dal gioco spalle alla porta".

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Napoli

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS