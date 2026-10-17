Tracollo Napoli, Allegri ora trema: Nicola, primo miracolo col Venezia ringraziando De Bruyne
Il Napoli di Max Allegri sbatte su un muro enorme nella gara odierna contro il Venezia, che porta un nome e un cognome: Filip Stankovic. Il figlio d'arte ed ex Inter si è reso protagonista di una prestazione fenomenale che ha impedito al club partenopeo di varcare la linea della porta in tutti i modi possibili. Il primo tempo si è concluso con diverse occasioni per parte, con il punteggio rimasto sullo 0-0 per la prima parte di gara. Il grosso della partita è avvenuto nei secondi 45', con il nuovo Venezia di Davide Nicola che si è portato in vantaggio al 49' con la rete di Adams. Da qui, l'assedio del Napoli che ha provato la qualunque pur di rimettersi in carreggiata.
Napoli fermato da Stankovic. E che record negativo per Allegri...
Il grosso della partita arriva nel secondo tempo: i cambi effettuati da Allegri danno nuova linfa al Napoli, che al 55' inizia a fare sul serio per riportare quantomeno la gara in parità. Al 65' Hojlund conquista un fondamentale calcio di rigore, con il subentrato De Bruyne che si fionda sul dischetto per calciare. Il belga - reduce da due gol nell'ultima gara - si fa ipnotizzare da un super Stankovic, che dà il via alla sua impresa. Da qui innumerevoli parate - tra cui il miracolo su Lobotka ad una mano - che consentiranno al Venezia di mettere in cassaforte tre punti pesantissimi, i primi in stagione. Inizia alla grande l'esperienza di Davide Nicola con gli arancioneroverdi, mentre il Napoli di Allegri resta fermo a 10 punti a metà classifica, registrando addirittura un record negativo pesantissimo: per il club partenopeo è, infatti, il peggior avvio in campionato degli ultimi 17 anni. Il punto più basso è quello del 2009/2010 con Donadoni, il quale raccolse solo 7 punti e fu esonerato proprio dopo questa giornata. Questi i risultati negli ultimi anni del Napoli dopo 7 giornate di Serie A:
- 2026/2027: 10 (Allegri);
- 2025/2026: 15 (Conte);
- 2024/2025: 16 (Conte);
- 2023/2024: 14 (Garcia);
- 2022/2023: 17 (Spalletti);
- 2021/2022: 21 (Spalletti);
- 2020/2021: 15 (Gattuso);
- 2019/2020: 13 (Ancelotti).
Il Napoli ha perso 5 delle sue prime 9 partite stagionali tra tutte le competizioni (3V, 1N) per la prima volta dal 2001/02 (2V, 2N, 5P in quel caso con Luigi De Canio in panchina, quando il club militava in Serie B). Un inizio di stagione tutt'altro che da incorniciare per la squadra di Max Allegri...
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