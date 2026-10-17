Tracollo Napoli, Allegri ora trema: Nicola, primo miracolo col Venezia ringraziando De Bruyne

Il Napoli di Max Allegri sbatte su un muro enorme nella gara odierna contro il Venezia, che porta un nome e un cognome: Filip Stankovic. Il figlio d'arte ed ex Inter si è reso protagonista di una prestazione fenomenale che ha impedito al club partenopeo di varcare la linea della porta in tutti i modi possibili. Il primo tempo si è concluso con diverse occasioni per parte, con il punteggio rimasto sullo 0-0 per la prima parte di gara. Il grosso della partita è avvenuto nei secondi 45', con il nuovo Venezia di Davide Nicola che si è portato in vantaggio al 49' con la rete di Adams. Da qui, l'assedio del Napoli che ha provato la qualunque pur di rimettersi in carreggiata.