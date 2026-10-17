Allegri: "Troppe critiche per Lucca"Napoli

Allegri, poker face dopo lo schiaffo Napoli: “Non ho sentito De Laurentiis ma ho la soluzione”

"Essere preoccupati non serve a niente", le parole dell'allenatore azzurro dopo il pesante ko contro il Venezia
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Pubblicato il 17.10.2026, 17:52

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Ennesimo gol subito, ennesima sconfitta stagionale. Dopo il ko in Champions League contro il Villarreal, il Napoli ha perso anche in Serie A contro il Venezia. Decisiva la rete di Akor Adams a inizio secondo tempo, così come l'errore dal dischetto di Kevin De Bruyne. Al termine della partita l'allenatore azzurro Massimiliano Allegri è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo creato molto e fatto qualche errore dietro. È da inizio stagione che facciamo errori e veniamo penalizzati. Poi davanti abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare gol. Bisogna affrontare questo momento con grande lucidità e pensare solamente a fare. Abbiamo tutto il tempo per recuperare in campionato, ora dobbiamo pensare solo alla Champions che giocheremo martedì".

Preoccupazione in casa Napoli: "Dobbiamo fare meglio"

Dopo sette partite in campionato, il Napoli ha collezionato soltanto 10 punti e tra i tifosi comincia a esserci una certa preoccupazione. Allegri però predica calma: "Essere preoccupati non serve a niente in questo momento. Dobbiamo fare, fare meglio. Girare gli episodi dalla nostra parte. Mentre mercoledì ci siamo un po' disuniti, oggi abbiamo creato occasioni. Il calcio è anche questo, con periodi dove riesci a creare senza fare gol e subisci gol al primo tiro. Sta a noi rovesciare quest'inerzia, essendo più positivi perché i valori della squadra ci sono".

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"Non ho sentito De Laurentiis - ha continuato Allegri -. Capisco gli umori ma c'è solo da lavorare per ribaltare la situazione in campionato e in Champions. Con grande professionalità dobbiamo riuscire a fare un gol più degli altri, perché in questo momento la squadra psicologicamente può subire. È ora che serve tirare fuori la rabbia, così che martedì potremo tornare a vincere in Champions".

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