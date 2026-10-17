Allegri, poker face dopo lo schiaffo Napoli: “Non ho sentito De Laurentiis ma ho la soluzione”

Ennesimo gol subito, ennesima sconfitta stagionale. Dopo il ko in Champions League contro il Villarreal, il Napoli ha perso anche in Serie A contro il Venezia. Decisiva la rete di Akor Adams a inizio secondo tempo, così come l'errore dal dischetto di Kevin De Bruyne. Al termine della partita l'allenatore azzurro Massimiliano Allegri è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo creato molto e fatto qualche errore dietro. È da inizio stagione che facciamo errori e veniamo penalizzati. Poi davanti abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare gol. Bisogna affrontare questo momento con grande lucidità e pensare solamente a fare. Abbiamo tutto il tempo per recuperare in campionato, ora dobbiamo pensare solo alla Champions che giocheremo martedì".

Preoccupazione in casa Napoli: "Dobbiamo fare meglio" Dopo sette partite in campionato, il Napoli ha collezionato soltanto 10 punti e tra i tifosi comincia a esserci una certa preoccupazione. Allegri però predica calma: "Essere preoccupati non serve a niente in questo momento. Dobbiamo fare, fare meglio. Girare gli episodi dalla nostra parte. Mentre mercoledì ci siamo un po' disuniti, oggi abbiamo creato occasioni. Il calcio è anche questo, con periodi dove riesci a creare senza fare gol e subisci gol al primo tiro. Sta a noi rovesciare quest'inerzia, essendo più positivi perché i valori della squadra ci sono".