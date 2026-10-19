Allegri senza difesa e il futuro a Napoli tra Bodo Glimt e Roma

Chi l’avrebbe mai detto. Il Napoli, quello dei 430 milioni di euro spesi sul mercato nei due anni di Antonio Conte , dopo 9 partite di questa stagione targata Massimiliano Allegri ha già subito 5 sconfitte. Era dai tempi della gestione Donadoni (2008-2009, poi sostituito da Mazzarri ) con soli 7 punti in classifica, che il team azzurro non faceva registrare un dato così negativo. Ed è forte la preoccupazione che possa essere complicato raddrizzare una barca che sembra aver perso la rotta. In Laguna c’è stato il vero naufragio : sconfitta contro la formazione ultima in classifica e che aveva perso le 6 partite giocate prima dell’arrivo di Nicola in sostituzione di Stroppa .

Cinque sconfitte: difesa punto debole

Cosa pensa De Laurentiis di questo disastroso inizio di una stagione che, continuando così, rischia di concludersi senza la qualificazione alla prossima Champions League? Probabilmente, tornando indietro alla scorsa estate, non accetterebbe il suggerimento del ds Manna sulla scelta di Allegri come sostituto di Conte e andrebbe avanti su quella che era una sua scelta convinta: Vincenzo Italiano. Ma ormai è fatta e bisogna provare a salvare il salvabile, cercando il modo per uscire da quella che può essere definita una crisi vera e propria. L'aspetto che inquieta è quello della difesa, cioè il forte di Allegri: nell'era De Laurentiis non ha mai subito una media così alta di tiri a partita: 15,6, peggio del 15,3 del primo anno di serie A e pure della primo campionato di serie C con la media di 13 per singolo match.