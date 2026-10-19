Allegri perde un altro pezzo: il comunicato Napoli sull'esito degli esami

La nota del club

L'attaccante del Napoli Alisson Santos "si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo", ha comunicato il club attraverso i suoi canali ufficiali. I tempi di recupero stimati sono tra le quattro e le sei settimane, per questa tipologia di infortuni. Intanto, il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di Champions League contro il Bodø/Glimt. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center, svolgendo una seduta mattutina caratterizzata da esercizi di attivazione e lavoro tecnico-tattico. Allegri continua dunque a preparare l'impegno europeo, con l'obiettivo di gestire al meglio le risorse a disposizione.