Allegri perde un altro pezzo: il comunicato Napoli sull'esito degli esami
Brutte notizie per Massimiliano Allegri, alle prese con i problemi fisici che continuano a condizionare la rosa azzurra. Il Napoli ha comunicato l'esito degli esami strumentali effettuati da Alisson Santos dopo la ricaduta accusata nell'ultimo match contro il Venezia.
La nota del club
L'attaccante del Napoli Alisson Santos "si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo", ha comunicato il club attraverso i suoi canali ufficiali. I tempi di recupero stimati sono tra le quattro e le sei settimane, per questa tipologia di infortuni. Intanto, il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di Champions League contro il Bodø/Glimt. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center, svolgendo una seduta mattutina caratterizzata da esercizi di attivazione e lavoro tecnico-tattico. Allegri continua dunque a preparare l'impegno europeo, con l'obiettivo di gestire al meglio le risorse a disposizione.
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