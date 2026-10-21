Rizzetta e l'acquisto del Napoli: "Sarei onorato di portare avanti l'eredità di De Laurentiis"

Matt Rizzetta torna sull’ipotesi di acquisto del Napoli: l’imprenditore, e già proprietario del Napoli Basket, ha dichiarato di essere pronto a raccogliere, nel caso ce ne fosse l'opportunità, un giorno l’eredità di Aurelio De Laurentiis: “Con Aurelio c’è un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Io ci sono. Sarei onorato di portare avanti l’eredità che lui ha costruito a partire da un fallimento più di venti anni fa. Farò di tutto per non deludere la piazza”. Rizzetta guida il Napoli Basket e si era già espresso sul legame con il capoluogo campano all’Università Partenope, definendo Napoli "un gioiello capace di ispirare in modo unico".