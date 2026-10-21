Rizzetta e l'acquisto del Napoli: "Sarei onorato di portare avanti l'eredità di De Laurentiis"
Matt Rizzetta torna sull’ipotesi di acquisto del Napoli: l’imprenditore, e già proprietario del Napoli Basket, ha dichiarato di essere pronto a raccogliere, nel caso ce ne fosse l'opportunità, un giorno l’eredità di Aurelio De Laurentiis: “Con Aurelio c’è un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Io ci sono. Sarei onorato di portare avanti l’eredità che lui ha costruito a partire da un fallimento più di venti anni fa. Farò di tutto per non deludere la piazza”. Rizzetta guida il Napoli Basket e si era già espresso sul legame con il capoluogo campano all’Università Partenope, definendo Napoli "un gioiello capace di ispirare in modo unico".
Rizzetta presente al Maradona
Matt Rizzetta era presente in tribuna d'onore allo stadio Maradona per seguire il match di Champions League tra Napoli e Bodø/Glimt, che ha visto la formazione di Allegri vincere a fatica col punteggio di 4.3. Nelle sue vicinanze erano presenti anche il ds del Napoli Giovanni Manna e la moglie di Aurelio De Laurentiis.
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