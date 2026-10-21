Allegri: "Tiriamo tanto, ma dobbiamo toglierci i timori in difesa"Champions League

Rizzetta e l'acquisto del Napoli: "Sarei onorato di portare avanti l'eredità di De Laurentiis"

Il presidente del Napoli Basket era in tribuna al Maradona per seguire la sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 21.10.2026, 13:45

2 min

rizzettanapoliDe Laurentiis
NapoliNapoli Tutte le notizie sulla squadra

Matt Rizzetta torna sull’ipotesi di acquisto del Napoli: l’imprenditore, e già proprietario del Napoli Basket, ha dichiarato di essere pronto a raccogliere, nel caso ce ne fosse l'opportunità, un giorno l’eredità di Aurelio De Laurentiis: “Con Aurelio c’è un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Io ci sono. Sarei onorato di portare avanti l’eredità che lui ha costruito a partire da un fallimento più di venti anni fa. Farò di tutto per non deludere la piazza”. Rizzetta guida il Napoli Basket e si era già espresso sul legame con il capoluogo campano all’Università Partenope, definendo Napoli "un gioiello capace di ispirare in modo unico".

Rizzetta presente al Maradona

Matt Rizzetta era presente in tribuna d'onore allo stadio Maradona per seguire  il match di Champions League tra Napoli e Bodø/Glimt, che ha visto la formazione di Allegri vincere a fatica col punteggio di 4.3. Nelle sue vicinanze erano presenti anche il ds del Napoli Giovanni Manna e la moglie di Aurelio De Laurentiis.

Tutte le news
Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS