Vergara si allena in gruppo, Allegri sorride: sarà a disposizione per il big match Napoli-Roma
Il giovane talento prodotto del vivaio azzurro è tornato a lavorare con il resto dei compagni dopo l'infortunio: i dettagli
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Buone notizie per il Napoli. Antonio Vergara è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida così per essere a disposizione per il big match di sabato in campionato contro la Roma.
L'allenamento odierno
La squadra di Allegri, impegnata in una seduta mattutina, ha svolto riscaldamento fisico ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con un lavoro tattico.
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