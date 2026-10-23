Allegri: "Rrahmani in dubbio. Mental coach? Un ruolo importante, tanti stranieri". E su Gasperini…
Vigilia di una sfida dal peso specifico importante per il Napoli, chiamato a rialzarsi in campionato dopo il passo falso di Venezia e a ritrovare continuità dopo la vittoria con il Bodo/Glimt in Champions League. In vista della sfida contro la Roma, Allegri ha analizzato le insidie della squadra giallorossa, ha elogiato il lavoro di Gasperini e ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi, tra il recupero degli infortunati e il dubbio Rrahmani. Dalla posizione di De Bruyne alla gestione di Hojlund e Lucca, passando per l'equilibrio tattico e l'importanza dell'aspetto mentale, il tecnico azzurro ha tracciato la strada da seguire: ritrovare solidità, crescere attraverso le prestazioni e ripartire dai risultati. Poi il tecnico ha affrontato anche il tema mental coach, dando spunti importanti.
Napoli-Roma, conferenza Allegri
Allegri ha parlato subito della posizione di De Bruyne e del ruolo che ha svolto contro il Bodo Glimt: "Ha delle caratteristiche per giocare davanti la difesa. Doppio mediano lo ha fatto contro il Frosinone, ce l'ho messo e ci ha giocato, questa è la cosa importante. Poi davanti la difesa abbiamo Lobotka e Gilmour, viste le tante partite ravvicinate c'è bisogno di tutti".
Poi ha proseguito: "Quanto vale la partita con la Roma? Vale tanto perché è sempre Napoli-Roma, una partita importante. La Roma sta facendo bene dall'anno scorso e ora è al ridosso del primo posto. Gasperini sta facendo un grande lavoro, la squadra ha entusiasmo e tecnica. Per noi è importante perché siamo scivolati a Venezia, quindi sarebbe bello riprendere il cammino in campionato. Non è l'ultima partita della stagione, è importante ma solo l'ottava. Dobbiamo migliorare le cose di campo più defficitarie come quando non abbiamo palla. Poi dobbiamo dare continuità ai risultati, solo così puoi riagganciarti alle prime posizioni".
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