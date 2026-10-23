Allegri: "Rrahmani in dubbio. Mental coach? Un ruolo importante, tanti stranieri". E su Gasperini…

Vigilia di una sfida dal peso specifico importante per il Napoli, chiamato a rialzarsi in campionato dopo il passo falso di Venezia e a ritrovare continuità dopo la vittoria con il Bodo/Glimt in Champions League. In vista della sfida contro la Roma, Allegri ha analizzato le insidie della squadra giallorossa, ha elogiato il lavoro di Gasperini e ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi, tra il recupero degli infortunati e il dubbio Rrahmani. Dalla posizione di De Bruyne alla gestione di Hojlund e Lucca, passando per l'equilibrio tattico e l'importanza dell'aspetto mentale, il tecnico azzurro ha tracciato la strada da seguire: ritrovare solidità, crescere attraverso le prestazioni e ripartire dai risultati. Poi il tecnico ha affrontato anche il tema mental coach, dando spunti importanti.

Napoli-Roma, conferenza Allegri Allegri ha parlato subito della posizione di De Bruyne e del ruolo che ha svolto contro il Bodo Glimt: "Ha delle caratteristiche per giocare davanti la difesa. Doppio mediano lo ha fatto contro il Frosinone, ce l'ho messo e ci ha giocato, questa è la cosa importante. Poi davanti la difesa abbiamo Lobotka e Gilmour, viste le tante partite ravvicinate c'è bisogno di tutti".