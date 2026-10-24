Allegri senza giacca e cravatta, furia e rosso nel finale di Napoli-Roma: la ricostruzione

NAPOLI - Una partita folle, ricca di emozioni e continui colpi di scena quella tra Napoli e Roma , con le due squadre protagoniste di uno spettacolare 3-3 allo stadio Maradona . Gli azzurri vanno a segno con Anguissa e la doppietta di McTominay , mentre i giallorossi rispondono con Soulé e due reti di Balerdi , l'ultima all'89', che ristabilisce definitivamente la parità tra le polemiche dei padroni di casa.

Furia Allegri

Ma a prendersi la scena nel concitato finale è soprattutto Massimiliano Allegri, espulso dall'arbitro Colombo dopo il check e la convalida del gol del 3-3 firmato dal difensore argentino, ad inizio azione coinvolto in un corpo a corpo con Beukema giudicato regolare dall'arbitro e dalla sala Var di Lissone. Una decisione che scatena la furia del tecnico, protagonista di una reazione particolarmente accesa. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, Allegri si rivolge in un intenso faccia a faccia col quarto uomo e gli urla: "Mi dici cosa ho detto?". Alla risposta dell'ufficiale di gara, il tecnico perde ulteriormente le staffe, gridando ripetutamente "Noooo, nooo!", prima di allontanarsi di corsa e togliersi la giacca in preda alla rabbia per assistere alle ultime battute del big match dal tunnel degli spogliatoi