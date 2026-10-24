Allegri senza freni in tv: “Vengo sempre buttato fuori, gli altri invece… Prima volta in 25 anni!”

NAPOLI - Un Allegri ancora molto infastidito dopo il rosso ricevuto sul 3-3 della Roma nel big match del Maradona . Il tecnico del Napoli, ai microfoni di Dazn, ripercorre così l'episodio dell'espulsione ricevuta dall'arbitro Colombo : "Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Non ho detto niente. Ormai è fatta. Dispiace. La prossima volt ami siedo in panchina e non mi muovo, ogni volta che mi muovo vengo buttato fuori. L'anno scorso 80.00 euro di molta. Forse la devo smettere e non andare più in panchina. Vedo altri che muovono, ribaltano. Quindi ringrazio Sacco, Saccani, come si chiama? Ringrazio Saccani (Sacchi il cognome dell'assistente, ndr) e quindi niente. Per la partita solo complimenti ai ragazzi".

"Non sono lucido"

Allegri prosegue nell'analisi della sfida: "La squadra ha fatto una buona partita anche difensivamente contro una Roma forte. Giocando con questo spirito risaliremo la classifica", ma alla domanda su una squadra poco 'allegriana' risponde così: "Ora voglio giocare tutti all'attacco, ho cambiato modo. Dall'inizio della stagione, da ora in avanti metto anche quattro attaccanti se posso". Il tecnico livornese è rapido nel ribattere e su De Bruyne regista, spiega: "Non potrà giocarle tutte. Abbiamo Lobotka e Gilmour, peccato aver lasciato altri due punti per strada. Sono arrabbiato per il finale e magari non sono anche lucido nell'analizzare la partita. Scusate, dopo 25 anni posso sbagliare anche io". Su Hojlund: "Ha avuto tre situazioni favorevoli, ha lavorato bene per la squadra. I gol arriveranno deve stare sereno", e Badiashile: "Purtroppo un infortunio, lo valuteremo nelle prossime 48 ore". Infine sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dopo la prestazione conclude: "Ditelo voi come è. Non sono lucido dopo 25 anni per elargire delucidazioni sulla partita. Vi ringrazio e vi auguro buona serata".