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Allegri espulso e senza giacca, Mancini lo imita così: lo sfottò è virale

Tensione alle stelle nel finale di Napoli-Roma: Max si prende il rosso, il difensore lo scimmiotta. Poi le frecciate e le ironie nel post partita
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Pubblicato il 25.10.2026, 11:14

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Allegri al Max, o quasi. Il Napoli ha alzato ritmo, livello e intensità, ma contro la Roma non è riuscito a portare a casa la vittoria. "Dobbiamo capire che il nostro obiettivo è il risultato" aveva ripetuto più volte il tecnico in conferenza stampa. Risultato che non è arrivato, visto che il livornese è un "figlio dei tre punti" e il pareggio fa più felice i giallorossi per l'evoluzione del match. I partenopei non sono riusciti a sfruttare il doppio vantaggio e hanno subito la rimonta della squadra di Gasperini. Una stranezza vista la compattezza e la solidità che di solito hanno le formazioni di Allegri. Il mister ci ha scherzato anche a fine partita: "Ho cambiato modo di giocare, ora voglio tutti all'attacco". Un post partita ricco di tanti spunti e retroscena, una particolare "imitazione" di Mancini e una rabbia alimentata dal cartellino rosso nel finale.

Allegri espulso in Napoli-Roma

Il rapporto tra Allegri e Gasperini è sempre stato amichevole, l'aria al Maradona però è stata tesa fino alla fine. E proprio nei minuti di recupero è scoppiato il caos: Balerdi ha trovato il gol del 3-3 e sono partite le protesta da parte dei giocatori del Napoli per un presunto fallo su Beukema. Piccolo dialogo con il Var, silent check e rete convalidata. Non c'era nulla, anche se a caldo tutto può essere interpretato e visto in modo diverso. Prima di far riprendere il gioco l'arbitro Colombo ha però espulso Allegri su segnalazione del quarto uomo. 

 

 

Subito dopo il rosso, l'allenatore degli azzurri ha continuato a protestare animatamente nei confronti del direttore di gara e di Sacchi a bordocampo, ripetendo più volte: "Cosa ho detto? Cosa ho detto?". Visibilmente nervoso, il tecnico si è poi tolto la giacca prima di abbandonare il terreno di gioco e dirigersi verso gli spogliatoi. E qui le telecamere hanno pizzicato una scena in particolare, con Mancini protagonista.

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