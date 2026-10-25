Allegri espulso e senza giacca, Mancini lo imita così: lo sfottò è virale

Allegri al Max, o quasi. Il Napoli ha alzato ritmo, livello e intensità, ma contro la Roma non è riuscito a portare a casa la vittoria. "Dobbiamo capire che il nostro obiettivo è il risultato" aveva ripetuto più volte il tecnico in conferenza stampa. Risultato che non è arrivato, visto che il livornese è un "figlio dei tre punti" e il pareggio fa più felice i giallorossi per l'evoluzione del match. I partenopei non sono riusciti a sfruttare il doppio vantaggio e hanno subito la rimonta della squadra di Gasperini. Una stranezza vista la compattezza e la solidità che di solito hanno le formazioni di Allegri. Il mister ci ha scherzato anche a fine partita: "Ho cambiato modo di giocare, ora voglio tutti all'attacco". Un post partita ricco di tanti spunti e retroscena, una particolare "imitazione" di Mancini e una rabbia alimentata dal cartellino rosso nel finale.

Allegri espulso in Napoli-Roma Il rapporto tra Allegri e Gasperini è sempre stato amichevole, l'aria al Maradona però è stata tesa fino alla fine. E proprio nei minuti di recupero è scoppiato il caos: Balerdi ha trovato il gol del 3-3 e sono partite le protesta da parte dei giocatori del Napoli per un presunto fallo su Beukema. Piccolo dialogo con il Var, silent check e rete convalidata. Non c'era nulla, anche se a caldo tutto può essere interpretato e visto in modo diverso. Prima di far riprendere il gioco l'arbitro Colombo ha però espulso Allegri su segnalazione del quarto uomo.