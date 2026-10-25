Allegri e le accuse alla Roma, può intervenire la Figc! Cosa rischia il tecnico del Napoli

Lo sfogo di Massimiliano Allegri negli spogliatoi al termine di Napoli-Roma potrebbe avere un seguito disciplinare. La frase pronunciata dall'allenatore del Napoli prima della conferenza stampa post partita, mentre si trovava in una saletta adiacente la sala stampa, sarebbe infatti all'attenzione della procura federale per una valutazione. "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro…" avrebbe gridato il tecnico, riferendosi ai giallorossi che nel finale della passata stagione conquistarono la qualificazione in Champions proprio ai danni del Milan di Allegri. La frase sarebbe stata sentita prima del suo arrivo per l'intervista.

Si attende il verdetto del giudice sportivo

Per le frasi in campo e nello spogliatoio, la procura Figc manderà domani la relazione al giudice sportivo, che dovrà decidere se squalificare l'allenatore espulso dall'arbitro Colombo, subito dopo il gol del definitivo pareggio della Roma, su segnalazione del quarto uomo Sacchi. Non è chiaro al momento quale sia stata la frase alla base di questo procedimento disciplinare ma che Allegri ha negato di aver pronunciato. Sullo sfogo finito sotto i riflettori, la Procura potrebbe aspettare la decisione del giudice per poi valutare se aprire un fascicolo, qualora non affronti lui stesso la questione. Il procuratore Chinè potrà quindi decidere, in assenza di un intervento del giudice sportivo, e aprire il procedimento nei confronti dell'allenatore del Napoli, relativo proprio allo sfogo contro la Roma che certo non è piaciuto al club giallorosso.