Napoli, emergenza infinita: altri due infortunati per Allegri. Esito esami: saltano la Juve e non solo

La sfida tra Napoli e Juventus si avvicina sempre di più, con Spalletti che ancora una volta ritroverà il suo passato e lo stesso avrebbe potuto fare Max Allegri, il quale però non prenderà parte al match a causa dell'espulsione rinvenuta nei minuti di recupero nel match contro la Roma di Gasperini, terminato 3-3. Prima di affrontare i bianconeri, il club partenopeo se la vedrà con il Monza di Juric - reduce dalla sconfitta contro il Torino per 3-2 -, sfida alla quale non prenderanno parte due elementi importanti della difesa azzurra - che nelle ultime uscite ha dovuto fare a meno di Rrahmani -, ovvero Badiashile e Spinazzola. Gli infortuni dell'ex difensore del Chelsea e dell'esterno che ha anche vestito la maglia della Juventus riguarderanno anche la sfida contro i bianconeri: il report odierno dell'allenamento del Napoli ha, infatti, evidenziato dei problemi fisici per entrambi, che li constringeranno a dover restare fuori contro i bianconeri.

Napoli, il report dell'allenamento "Dopo il match di sabato gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Rrahmani si è allenato in gruppo." La prima notizia - che riguarda inevitabilmente anche il match contro la Juventus - è dunque il rientro in gruppo del difensore kosovaro, il quale potrebbe riposare contro il Monza e cercare di arrivare a pieno regime alla sfida di domenica prossima. Il report prosegue così: "Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra."