Allegri tra stangata, ricorso e "fiuu": Chinè non si muove, inchiesta evitata
MILANO - È una stangata, ma chissà che sotto sotto Massimiliano Allegri non possa tirare uno di quei sospiri di sollievo per cui è diventato virale. Il Giudice Sportivo si è espresso ieri sul concitato post partita di Napoli-Roma, che costa al tecnico della formazione campana due giornate di squalifica e un’ammenda da 10.000 euro. Un provvedimento duro, ma in parte previsto, considerando l’espulsione nel finale della partita e, soprattutto, quello che è successo dopo. Il dottor Gerardo Mastrandrea l’ha motivato: «Per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale».
"Entità inaccettabile"
La squalifica porterà Allegri a saltare non solo la prossima giornata di campionato - nella quale domani il Napoli sarà di scena al Brianteo di Monza -, ma soprattutto l’incrocio con la Juventus, caro al tecnico livornese per ovvie ragioni, di domenica sera all’Allianz Stadium. Se il Napoli può essere in buone mani con il suo vice Marco Landucci, che ne conosce perfettamente i metodi e spesso è persino più presente di Max sul campo, ciò non toglie che il club non abbia gradito la decisione, presentando ricorso alla Corte Sportiva d’Appello: «L’entità della squalifica è inaccettabile», ha commentato il legale della società di Aurelio De Laurentiis, l’avvocato Mattia Grassani.
Per poi aggiungere: «Una volta letta la decisione, è stato immediatamente proposto ricorso con procedura di urgenza avverso la squalifica di 2 giornate oltre all’ammenda inflitta dal giudice sportivo ad Allegri. Il ricorso verosimilmente verrà discusso tra giovedì e venerdì. Se ci dovesse essere una riduzione, Allegri potrebbe scendere in campo in occasione della gara con la Juventus».
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