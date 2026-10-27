Allegri tra stangata, ricorso e "fiuu": Chinè non si muove, inchiesta evitata

MILANO - È una stangata, ma chissà che sotto sotto Massimiliano Allegri non possa tirare uno di quei sospiri di sollievo per cui è diventato virale. Il Giudice Sportivo si è espresso ieri sul concitato post partita di Napoli-Roma, che costa al tecnico della formazione campana due giornate di squalifica e un’ammenda da 10.000 euro. Un provvedimento duro, ma in parte previsto, considerando l’espulsione nel finale della partita e, soprattutto, quello che è successo dopo. Il dottor Gerardo Mastrandrea l’ha motivato: «Per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale».