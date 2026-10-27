Allegri, no al ricorso Napoli: "Magari prendo 4 giornate. Frasi contro la Roma? Al condizionale..."
Max Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato in casa del Monza: il tecnico del Napoli non siederà in panchina vista la squalifica di due giornata da scontare, rimediata nel finale di gara contro la Roma. Sulla sua squalifica, Allegri ha precisato: "C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso semplicemente dire che stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due. Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa i tre punti dopo la buona prestazione. Il resto sono chiacchiere e come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma in italiano è condizionale. Non è ha detto, ma avrebbe... facciamoci una risata. Dispiace che non sarò in panchina domani e a Torino contro la Juventus, ma tanto chi andrà in panchina farà sicuramente meglio di me".
Allegri su Gasperini
"Non ho sentito quello che ha detto Gasperini. Le frasi riportate magari possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa, ormai non possiamo cambiare la squalifica e il risultato. Bisogna accettarlo e lavorare. C'è un dato di fatto, che siamo dietro in classifica. Bisogna solamente lavorare per cercare di migliorare la classifica e alcune situazioni in partita nelle quali pecchiamo in questo momento. Magari tra un mese le cose saranno cambiate, ma bisogna continuare a lavorare su questo tipo di prestazioni. Abbiamo avuto diversi giocatori che sono stati fermi: due mesi McTominay, Anguissa da inizio settembre, Alisson ha fatto dentro e fuori, Neres si è fermato di nuovo, ora c'è lo stop di Badiashile. Bisogna cercare di migliorare la condizione di chi ha giocato meno".
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