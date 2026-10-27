Allegri, no al ricorso Napoli: "Magari prendo 4 giornate. Frasi contro la Roma? Al condizionale..."

Max Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato in casa del Monza: il tecnico del Napoli non siederà in panchina vista la squalifica di due giornata da scontare, rimediata nel finale di gara contro la Roma. Sulla sua squalifica, Allegri ha precisato: "C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso semplicemente dire che stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due. Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa i tre punti dopo la buona prestazione. Il resto sono chiacchiere e come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma in italiano è condizionale. Non è ha detto, ma avrebbe... facciamoci una risata. Dispiace che non sarò in panchina domani e a Torino contro la Juventus, ma tanto chi andrà in panchina farà sicuramente meglio di me".