Poker Napoli al Monza: Hojlund e Politano brillano! Allegri aggancia la Juve, ora lo scontro diretto
Il Napoli di Max Allegri - sostituito quest'oggi da Landucci a seguito della squalifica rimediata contro la Roma settimana scorsa - vince e convince in casa del Monza: ad avere la peggio è Ivan Juric, la cui squadra - che ha subito l'iniziale svantaggio di Hojlund al 10' - era rientrata in carreggiata allo scadere del primo tempo con la rete del solito Varela. Il secondo tempo è completamente a tinte azzurre, con Politano che riporta subito avanti il Napoli, prima dei gol di Rafa Marin al 62' e quello del subentrato De Bruyne al 67'. Il Monza ci prova, sbattendo più volte contro i guantoni di Milinkovic-Savic: ad avere la meglio, alla fine, è stata la squadra di Allegri che raccoglie tre punti fondamentali.
Napoli, ora arriva la Juventus
La classifica recita al momento Napoli 14, Juventus 14, con i bianconeri usciti sconfitti dal Ferraris contro il Genoa col punteggio di due reti a zero. La differenza reti vede, dunque, avanti la squadra di Allegri, che al prossimo turno di Serie A affronterà proprio la Juventus di Spalletti. La Vecchia Signora ha bisogno di tornare a splendere, il Napoli vuole dar seguito a questa vittoria dopo il 3-3 pirotecnico contro la Roma: si preannuncia uno scontro mozzafiato. Discorso diverso, invece, per il Monza di Juric, reduce da due sconfitte su due rispettivamente contro Torino e la squadra di Allegri. I brianzoli restano dunque a quota 7 punti, appena sopra la zona retrocessione.
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