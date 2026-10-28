Poker Napoli al Monza: Hojlund e Politano brillano! Allegri aggancia la Juve, ora lo scontro diretto

Il Napoli di Max Allegri - sostituito quest'oggi da Landucci a seguito della squalifica rimediata contro la Roma settimana scorsa - vince e convince in casa del Monza: ad avere la peggio è Ivan Juric, la cui squadra - che ha subito l'iniziale svantaggio di Hojlund al 10' - era rientrata in carreggiata allo scadere del primo tempo con la rete del solito Varela. Il secondo tempo è completamente a tinte azzurre, con Politano che riporta subito avanti il Napoli, prima dei gol di Rafa Marin al 62' e quello del subentrato De Bruyne al 67'. Il Monza ci prova, sbattendo più volte contro i guantoni di Milinkovic-Savic: ad avere la meglio, alla fine, è stata la squadra di Allegri che raccoglie tre punti fondamentali.