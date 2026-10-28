Landucci non ci sta: "Critiche? Solito tormentone da diversi anni. Prima il corto muso, ora..."

"Una volta ci dicevano che vincevamo di corto muso e che gli altri facevano gioco spettacolare perché segnavano 4 gol. Ora che lo facciamo anche noi, ci dicono che prendiamo troppi gol. Oggi era importante vincere, adesso ci prepariamo per la prossima contro la Juve". Lo ha detto Marco Landucci, vice allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo degli azzurri a Monza nel turno infrasettimanale. Sulla classifica: "La classifica? Dobbiamo guardare noi stessi". "Stiamo lavorando sui gol presi. Da quando abbiamo ritrovato McTominay e Anguissa siamo migliorate, le partite si vincono a centrocampo. Tutte le squadre hanno problemi per le tante partite che si giocano. Lobotka? Speriamo di non averlo perso per tanto tempo, aspettiamo gli esiti degli esami di domani" ha poi aggiunto il vice di Allegri.

La gara con il Monza e le critiche Sulla partita contro il Monza: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi palloni, a volte commettiamo degli errori semplici. Ma l'importante è stato aver vinto, ci dà morale per le prossime partite. Se le critiche danno fastidio? Sono diversi anni che c'è questo tormentone, sempre. L'anno scorso per 7 mesi non parlava nessuno, poi hanno ricominciato a parlare. Noi per zittire tutti dobbiamo solo vincere le partite, poi ognuno può vederla in tanti modi e decidere chi ascoltare. Noi vogliamo combattere e sono convinto che così faremo bene".