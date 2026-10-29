Pagelle Monza-Napoli: Hojlund stappa, Politano gioca a biliardo. Milinkovic-Savic c'è, Varela pure

Il Napoli di Allegri - sostituito da Landucci causa squalifica - torna alla vittoria in casa del Monza. Il club partenopeo, dopo la sconfitta esterna contro il Venezia ed il pareggio contro la Roma per 3-3, è tornato a fare la voce grossa contro il club brianzolo, annichilito dalle reti di Hojlund, Politano, Rafa Marin e De Bruyne. Un gol per ciascun ruolo in mezzo al campo, a testimonianza del fatto che la squadra abbia ripreso a girare eccome, in attesa dei numerosi infortunati con cui sta facendo ultimamente i conti Allegri. E alla prossima giornata arriva la Juventus di Spalletti al Maradona...