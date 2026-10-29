Pagelle Monza-Napoli: Hojlund stappa, Politano gioca a biliardo. Milinkovic-Savic c'è, Varela pure
Il Napoli di Allegri - sostituito da Landucci causa squalifica - torna alla vittoria in casa del Monza. Il club partenopeo, dopo la sconfitta esterna contro il Venezia ed il pareggio contro la Roma per 3-3, è tornato a fare la voce grossa contro il club brianzolo, annichilito dalle reti di Hojlund, Politano, Rafa Marin e De Bruyne. Un gol per ciascun ruolo in mezzo al campo, a testimonianza del fatto che la squadra abbia ripreso a girare eccome, in attesa dei numerosi infortunati con cui sta facendo ultimamente i conti Allegri. E alla prossima giornata arriva la Juventus di Spalletti al Maradona...
Pagelle Monza
Tornqvist 6 Non ha particolari colpe sulle reti.
Goglichidze 5 Hojlund lo costringe subito al giallo. Non lo anticipa nell'occasione del gol del danese.
Carboni (1’ st) 5.5 Si fa saltare in più di qualche occasione.
Lucchesi 5.5 Macchia una buona prestazione quando Politano lo beffa con un tunnel per il secondo vantaggio ospite.
Antov (30’ st) 6 Prima presenza stagionale.
Bakoune 5.5 Calo deciso nella ripresa, dopo buoni 45 minuti iniziali.
Birindelli 5 Qualche disattenzione di troppo in entrambe le fasi.
Colombo 5.5 Buona gestione del pallone nel primo tempo. Ripresa sottotono.
Foe-Ondoa 6 Tanto dinamismo in mezzo.
Akinsamiro (15’ st) 5 Si fa saltare facilmente da De Bruyne che deposita in rete.
Mangas 5.5 Buoni cross nei primi 45’. Nella ripresa il Monza paga caro l’errore che lancia Politano verso la porta.
Ngonge 5.5 Incide poco a livello offensivo.
Colpani (14’ st) 5.5 Entra in una fase difficile senza riuscire a migliorare la prestazione del compagno.
Robinson 6 Perfetto il cross per la testa di Varela alla fine di un primo tempo con diverse imprecisioni.
Zeballos (24’ st) 5.5 Si fa notare poco.
Varela 7 Segna sempre lui. Perfetto lo stacco di testa per l’1-1, dopo aver messo più volte in difficoltà Milinkovic-Savic.
All.Juric 5 Buon primo tempo, con un Varela che fa la differenza. Nella ripresa però il Napoli prende troppo facilmente il sopravvento.
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