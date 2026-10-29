Allegri perde Lobotka ma ritrova la squadra: come sta il Napoli che sfiderà la Juve

Il Napoli mette il pilota automatico al Brianteo e si va a prendere tre punti cinici e convinti, ritrovando il gol di Hojlund dopo otto partite a secco, cinque delle quali in Serie A. Ma pure un grande Milinkovic-Savic, che tiene in piedi la baracca nei momenti difficili, ed un De Bruyne capacissimo di incidere anche in pochi minuti d’impiego. I problemi per Allegri però non sono finiti, perché in un’infermiera già bella piena trova posto anche Lobotka, uscito in barella dopo un quarto d’ora per un problema presumibilmente alla caviglia. Per il Monza, una discreta seconda parte di primo tempo e poco altro. Se non il solito gol di Varela, un’autentica certezza della stagione brianzola. In avvio non deve faticare nemmeno tanto il Napoli per scovare gli spazi giusti per pungere. Nei primi minuti il confronto Hojlund-Goglichidze è impietoso. Il danese è troppo veloce, ma è ancora più bravo nel dettare i passaggi ai compagni con i giusti movimenti. Su uno di questi arriva l’imbucata fronte porta del capitano Di Lorenzo e l’ex Manchester United non si fa problemi a trafiggere Tornqvist con il preciso mancino all’angolino.