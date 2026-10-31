Il Napoli contro la Juve senza Allegri, dagli infortuni allo score di Landucci: le ultime

Un viaggio di lunga percorrenza. Sono 5.262 i chilometri previsti in 7 giorni, un percorso che potrà dire tutto sulle vere ambizioni del Napoli. Il tour de force è iniziato con la preziosa boccata d'ossigeno sul campo del Monza, un successo scacciacrisi che ha permesso agli azzurri di aggiustare la classifica e salire a quota 14 punti. Ma i partenopei non possono più permettersi passi falsi dopo il difficile avvio di stagione con sole 5 vittorie in 12 partite. Il primo snodo cruciale arriva domani sera nella partita degli ex contro la Juventus di Spalletti.

Landucci e gli infortunati Napoli Il tecnico livornese insegue con forza la seconda vittoria consecutiva, un traguardo che manca agli azzurri addirittura dagli ultimi due match dello scorso campionato. Non ci sarà in panchina Max per la seconda e ultima giornata di squalifica, ma può contare sull’ottimo score del suo vice Marco Landucci: 8 vittorie, 3 sconfitte e una ragguardevole media del 73% di successi nelle undici gare in cui lo ha sostituito.