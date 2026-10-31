Allegri, riecco la Juve: "Dicono che è morta ma... Napoli, chi può giocare allo Stadium"

Allegri, conferenza Juve-Napoli

Alla vigilia del match l'ex tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa: "Lavoriamo ogni giorno per migliorare gli errori e fare meglio. A Monza abbiamo vinto una bella partita e vincere non è semplice, contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Ma come sempre l'equilibrio deve regnare, inutile fare i proclami. Bisogna stare zitti e lavorare, perché siamo indietro in classifica. Non sarà facile sistemarla in uno scontro diretto, contro la Juventus che è una squadra che è stata allestita per lottare per le prime quattro posizioni. In questo momento è come noi, perché abbiamo gli stessi punti. Troveremo una squadra ferita, arrabbiata. Servirà agonismo e tecnica, perché troveremo una squadra che non sarà come la stanno descrivendo".