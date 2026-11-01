"La Juve ha meritato, quando si perde si sta zitti e si va a casa": Landucci, amaro Napoli

“ Abbiamo fatto un brutto secondo tempo, la Juventus ha meritato di vincere . Quando si perde si sta zitti e si va a casa, ci sono stati infortuni ma questa non è una scusante, dovevamo far meglio, nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione con Lucca in cui ha fatto una buona parata Vicario ma nella ripresa dovevamo fare di più. Questa è la partita, secondo me”. Sono queste le prime parole di Marco Landucci , allenatore in seconda di Max Allegri al Napoli - ancora squalificato - al termine della sconfitta contro la Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico ha poi proseguito: “Preoccupazione? Preoccupati no, ma siamo molto dispiaciuti perché tenevamo molto a questa partita , sappiamo che era importante, ma come ho detto la partita è stata questa. Dobbiamo stare zitti e prepararci mercoledì. Tutte le squadre hanno tanti infortuni perché si gioca tanto, quindi c’è da parlar poco e da fare”.

Landucci ha parlato anche del gran gol di Alajbegovic : “Noi dicevamo di non farli tirare, lui ha trovato un gran gol, di sinistro, ma se li facciamo tirare si può prendere gol. Siamo scappati troppo, lì sta la differenza fra prendere gol e non prenderlo. Se esci bene non prendi gol”.

Sulle condizioni dei due pilastri del Napoli, De Bruyne e Di Lorenzo: “Non potevano continuare, De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia, gli si è girata, mentre Di Lorenzo ha preso una botta, ma stavano male entrambi. Può succedere”. E McTominay: “Tutti potevamo fare meglio, Scott o non Scott. L’analisi mi sembra logica: hanno fatto meglio di noi e hanno meritato di vincere”.

"Allegri non era contento. Abbiamo parlato..."

Su Allegri ha aggiunto: “L’abbiamo fatto venire nello spogliatoio, sicuramente non era contento. Abbiamo parlato del fatto che abbiamo fatto qualche errore e l’abbiamo pagato a caro prezzo. La situazione sta diventando complicata? La soluzione è quella di continuare a lavorare. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo e poi la Juventus nel secondo tempo ha trovato questi due tiri. La differenza la fanno i dettagli. Noi Dobbiamo stare zitti e lavorare".

Alla domanda sulla timidezza nel primo tempo ha affermato: "Quando si perde si sta zitti e si va a casa. La Juventus ha vinto meritatamente. Non basta un primo tempo per vincere una partita. Cosa dirò domani alla squadra? Vedremo chi sarà disponibile e dobbiamo pensare alla partita di mercoledì. Questa sera ci fermiamo qua e poi andremo ad Oporto. Domani dobbiamo vedere le cose che abbiamo sbagliato e proveremo a risolverle".