Napoli, emergenza infortuni infinita: due titolari rischiano di saltare il Porto, tutte le novità
A guardare il numero di infortunati, quella tra Juventus e Napoli sembra essere stata più una piccola battaglia che una partita di calcio. Se da una parte i bianconeri hanno tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di McKennie, Alajbegovic e Cabal, dall'altra gli azzurri dovranno fare i conti conti con una lunga serie di infortunati. La squadra di Allegri, che già era alle prese con diverse assenze, in vista della partita di Champions League contro il Porto rischia di dover fare a meno anche di Di Lorenzo e Olivera.
Da Hojlund a Di Lorenzo: il comunicato del Napoli
Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha comunicato: "Dopo il match di ieri sera, gli azzurri si sono allenati a Torino in vista del prossimo match di Champions League, mercoledì alle 21:00 contro il Porto. La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico. Per Hojlund e Milinkovic-Savic allenamento differenziato. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici".
L'attaccante danese e il portiere, alle prese con l'influenza, continuano quindi ad allenarsi a parte, mentre i due terzini sono tornati a Napoli per fare dei controlli più approfonditi. Gli azzurri, per motivi organizzativi, ha deciso di rimanere a Torino fino alla partenza per Porto e la loro presenza di Di Lorenzo e Olivera in Champions, quindi, è in forte dubbio. I tifosi azzurri sono poi in ansia anche per le condizioni di De Bruyne, sostituito all'intervallo per una botta alla caviglia. Ci sarà da capire se il belga verrà convocato o se invece lo staff medico preferirà farlo riposare. Di Lorenzo e Olivera (con De Bruyne in dubbio) rischiano quindi di aggiungersi a una lunga lista di infortunati che comprende già Buongiorno, Badiashile, Spinazzola, Lobotka, Nerese, Santos e Favasuli.
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