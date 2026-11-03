Allegri: "Destino Champions nelle nostre mani. Facciamo una certa partita o usciremo con le ossa rotte"

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Napoli si prepara a tornare in Champions League dove affronterà il Porto. Gli azzurri fin qui hanno vinto solo una delle prime tre partite della Legue Phase e quindi vorranno vincere a ogni costo, in una partita che però si prospetta tutt'altro che semplice, anche a causa delle tante assenze. Alla vigilia della partita l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match: "La partita di domani è una partita difficile, perché hanno vinto praticamente tutte le partite in campionato e in Champions hanno giocato molto bene. Per quanto riguarda noi, parlare conta ben poco. Serve fare una bella prestazione, avremo il destino nelle nostre mani. Con 10 punti dovremmo riuscire ad andare ai playoff. In campionato dobbiamo sistemare la classifica".

Allegri avverte il Napoli Il Napoli dovrà fare i conti con tante assenze, ma questo secondo alcuni potrebbe togliere pressione dalle spalle dei giocatori. Max non la pensa in questo modo: "Non toglie pressione, resta una partita di Champions contro una squadra forte. C'è solamente da fare, lavorare e recuperare gli infortunati. In questo modo potremo girare questo momento negativo in uno positivo. Servirà rabbia? Assolutamente. Basta vedere i dati. Nell'ultima mezzora abbiamo preso 11 gol, in quella parte lì lasciamo qualcosa per strada e c'è da migliorare. Domani o facciamo una partita di grande sofferenza o ne usciamo con le ossa rotte".