"Perché parli? Vaff...", la lite Lucca-De Bruyne e il caos Napoli dopo il ko in Champions di Allegri
7 sconfitte, 2 pareggi e soltanto 5 vittorie in 14 partite giocate tra tutte le competizioni: questa prima parte di stagione per il Napoli è stata un vero e proprio disastro. Il pesante ko per 4-1 in Champions League contro il Porto è stata solo l'ultima di una lunga serie di prestazioni non all'altezza. Massimiliano Allegri fin qui non è riuscito a dare la sua impronta alla formazione azzurra, che subisce tanti, tantissimi gol. La squadra sembra essere allo sbando e lo si è potuto vedere anche dai comportamenti in campo, in particolare da un pesante battibecco tra Lucca e De Bruyne.
Lite Lucca-De Bruyne: volano insulti in diretta tv
Minuto 82. Il Napoli sta perdendo 3-1 e in campo i nervi sono tesissimi. Dopo l'ennesima azione sbagliata, le telecamere di Prime Video hanno ripreso Lucca e De Bruyne muso a muso al limite dell'area di rigore del Porto. Gesti plateali e un labiale da parte dell'attaccante italiano che non lascia spazio a interpretazioni: "Perché parli? Perché parli? Va*******o". Episodi del genere non dovrebbero accadere all'interno di una squadra di calcio, soprattutto in campo e davanti alle telecamere.
La rabbia di Politano: "Mi piacerebbe che venisse anche qualche altre compagno a dare spiegazioni"
La tensione in casa Napoli è però a livelli altissimi dopo un inizio di stagione disastroso, come sottolineato anche dalle parole di Politano a Sky nel post partita: "Mi piacerebbe che ogni tanto venisse anche qualche altro compagno a dare spiegazioni, non solo noi italiani. Ma non è una problema, io ci metto la faccia. Tutto è andato storto, oramai le parole le porta via il vento. Non so dare una risposta in questo momento, sono abbastanza incazzato. C’è dispiacere, chiedo scusa ai tifosi e alle persone a casa, più di questo non posso dire". Parole dure, che però sono state subito smentite visto che nel post partita diversi suoi compagni di squadra sono poi intervenuti per parlare della situazione.
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