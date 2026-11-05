"Perché parli? Vaff...", la lite Lucca-De Bruyne e il caos Napoli dopo il ko in Champions di Allegri

7 sconfitte, 2 pareggi e soltanto 5 vittorie in 14 partite giocate tra tutte le competizioni: questa prima parte di stagione per il Napoli è stata un vero e proprio disastro. Il pesante ko per 4-1 in Champions League contro il Porto è stata solo l'ultima di una lunga serie di prestazioni non all'altezza. Massimiliano Allegri fin qui non è riuscito a dare la sua impronta alla formazione azzurra, che subisce tanti, tantissimi gol. La squadra sembra essere allo sbando e lo si è potuto vedere anche dai comportamenti in campo, in particolare da un pesante battibecco tra Lucca e De Bruyne.

Lite Lucca-De Bruyne: volano insulti in diretta tv Minuto 82. Il Napoli sta perdendo 3-1 e in campo i nervi sono tesissimi. Dopo l'ennesima azione sbagliata, le telecamere di Prime Video hanno ripreso Lucca e De Bruyne muso a muso al limite dell'area di rigore del Porto. Gesti plateali e un labiale da parte dell'attaccante italiano che non lascia spazio a interpretazioni: "Perché parli? Perché parli? Va*******o". Episodi del genere non dovrebbero accadere all'interno di una squadra di calcio, soprattutto in campo e davanti alle telecamere.