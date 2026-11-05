Napoli, la decisione della società dopo i ko con Juve e Porto

Una sconfitta pesante, un momento delicato e la necessità di ritrovare compattezza. In casa Napoli è scattato il momento della riflessione dopo il pesante 4-1 incassato in Champions League contro il Porto , a pochi giorni di distanza dal ko contro la Juve in Serie A. La squadra ha deciso di andare in ritiro, con l'obiettivo di ricompattare il gruppo, ritrovare serenità e lasciarsi alle spalle una crisi di risultati che sta complicando il cammino degli azzurri. All'orizzonte c'è già un appuntamento importante: la sfida contro la Lazio al Maradona.

La decisione di riunirsi arriva al termine di una settimana particolarmente complicata per la formazione azzurra. Il pesante ko europeo contro il Porto, che ha travolto il Napoli con il risultato di 4-1, si aggiunge infatti alla precedente battuta d'arresto in campionato contro la Juventus. All'Allianz Stadium. Due risultati negativi consecutivi che hanno alimentato le preoccupazioni e reso necessario un momento di confronto all'interno dello spogliatoio .

I partenopei hanno soltanto 3 punti nella classifica a compionato della Champions, ma hanno ancora tante chance per entrare almeno nei primi 24 posti e accedere ai playoff. In Serie A invece la distanza con la vetta è abissale: 14 punti dalla capolista Lazio e 9 dal quarto posto. Il ritiro rappresenta dunque un'occasione per fare gruppo, lavorare sulla compattezza della squadra e ritrovare quella fiducia indispensabile per affrontare il prossimo impegno. La priorità è lasciarsi rapidamente alle spalle le ultime delusioni e ritrovare continuità di rendimento.

Napoli-Lazio, al Maradona un'occasione per ripartire

Non c'è molto tempo per voltare pagina. Il calendario mette subito il Napoli davanti a una sfida importante: domenica 8 novembre, alle ore 12:30, gli azzurri ospiteranno la Lazio dell'ex Gattuso allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita che assume un peso particolare alla luce delle ultime prestazioni e che potrebbe rappresentare il punto di ripartenza per la squadra. Servirà una risposta concreta, soprattutto sul piano dell'atteggiamento e della determinazione, per provare a ritrovare entusiasmo anche davanti al proprio pubblico. In panchina tornerà inoltre Allegri, che avrà nuovamente a disposizione la guida tecnica dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Il Napoli è chiamato a reagire: il ritiro dovrà servire proprio a preparare nel migliore dei modi una gara che può diventare fondamentale per invertire la rotta.