Allegri: "Non accusate la squadra, ottimi per 70 minuti"Champions League

Caos Napoli, arriva De Laurentiis: com'è andato il colloquio con Allegri

Il presidente degli azzurri si è presentato a Castel Volturno, dopo aver disposto il ritiro della squadra
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 06.11.2026, 16:58

5 min

napoliAllegriDe Laurentiis

1 / 3

Successiva
NapoliNapoli Tutte le notizie sulla squadra
Il momento è delicato, la tensione si avverte nell'aria e il tempo degli interrogativi sembra ormai arrivato al capolinea. A Castel Volturno è andato in scena un incontro importante tra Aurelio De Laurentiis e Allegri. Il presidente del Napoli, dopo aver disposto il ritiro della squadra, ha deciso di raggiungere personalmente il centro sportivo per confrontarsi direttamente con il tecnico e fare il punto su una situazione sportiva che, fino a questo momento, ha riservato molte più delusioni che soddisfazioni. Non bastavano le numerose telefonate delle ultime settimane: il patron azzurro voleva guardarsi negli occhi con il proprio allenatore e comprendere fino in fondo cosa stia accadendo, dentro e fuori dal campo.

De Laurentiis e la visita a Castel Volturno

La visita a Castel Volturno rappresenta un segnale chiaro della preoccupazione della società per il rendimento della squadra. De Laurentiis aveva puntato su Allegri con l'ambizione di costruire un percorso importante, capace di garantire competitività sia in campionato sia in Champions League. Le aspettative, però, sono state finora ampiamente disattese. Il progetto tecnico sta attraversando una fase estremamente complicata e il presidente vuole comprendere le ragioni di una crisi che non riguarda soltanto i risultati. Il confronto ha permesso di affrontare anche le dinamiche interne allo spogliatoio, dove nelle ultime settimane non sono mancati momenti di tensione e confronti accesi tra alcuni calciatori.

 


 

Tra le principali cause delle difficoltà del Napoli c'è sicuramente una campagna acquisti che non ha consentito di intervenire come sarebbe stato necessario per completare e rinforzare la rosa. Una situazione che, inevitabilmente, ha limitato le possibilità dell'allenatore, soprattutto nei momenti in cui la squadra avrebbe avuto bisogno di alternative di qualità. A complicare ulteriormente il quadro ci ha pensato l'emergenza infortuni. Le numerose assenze hanno privato il tecnico di pedine importanti, costringendolo a cambiare continuamente uomini e soluzioni tattiche. La continuità di rendimento è diventata così un obiettivo difficile da raggiungere, con ripercussioni evidenti sull'organizzazione di gioco e sui risultati.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Napoli

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS