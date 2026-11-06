Caos Napoli, arriva De Laurentiis: com'è andato il colloquio con Allegri

Tra le principali cause delle difficoltà del Napoli c'è sicuramente una campagna acquisti che non ha consentito di intervenire come sarebbe stato necessario per completare e rinforzare la rosa. Una situazione che, inevitabilmente, ha limitato le possibilità dell'allenatore, soprattutto nei momenti in cui la squadra avrebbe avuto bisogno di alternative di qualità. A complicare ulteriormente il quadro ci ha pensato l'emergenza infortuni. Le numerose assenze hanno privato il tecnico di pedine importanti, costringendolo a cambiare continuamente uomini e soluzioni tattiche. La continuità di rendimento è diventata così un obiettivo difficile da raggiungere, con ripercussioni evidenti sull'organizzazione di gioco e sui risultati.