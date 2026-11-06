Caos Napoli, arriva De Laurentiis: com'è andato il colloquio con Allegri
De Laurentiis e la visita a Castel Volturno
La visita a Castel Volturno rappresenta un segnale chiaro della preoccupazione della società per il rendimento della squadra. De Laurentiis aveva puntato su Allegri con l'ambizione di costruire un percorso importante, capace di garantire competitività sia in campionato sia in Champions League. Le aspettative, però, sono state finora ampiamente disattese. Il progetto tecnico sta attraversando una fase estremamente complicata e il presidente vuole comprendere le ragioni di una crisi che non riguarda soltanto i risultati. Il confronto ha permesso di affrontare anche le dinamiche interne allo spogliatoio, dove nelle ultime settimane non sono mancati momenti di tensione e confronti accesi tra alcuni calciatori.
Tra le principali cause delle difficoltà del Napoli c'è sicuramente una campagna acquisti che non ha consentito di intervenire come sarebbe stato necessario per completare e rinforzare la rosa. Una situazione che, inevitabilmente, ha limitato le possibilità dell'allenatore, soprattutto nei momenti in cui la squadra avrebbe avuto bisogno di alternative di qualità. A complicare ulteriormente il quadro ci ha pensato l'emergenza infortuni. Le numerose assenze hanno privato il tecnico di pedine importanti, costringendolo a cambiare continuamente uomini e soluzioni tattiche. La continuità di rendimento è diventata così un obiettivo difficile da raggiungere, con ripercussioni evidenti sull'organizzazione di gioco e sui risultati.
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