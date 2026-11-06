Napoli-Lazio, Allegri in emergenza totale: si rompe un altro titolarissimo!

Ancora brutte notizie dall’infermeria del Napoli per Massimiliano Allegri : il capitano Giovanni Di Lorenzo , dagli esami effettuati oggi, ha rimediato una lesione muscolare e resta out per la partita di domenica pomeriggio con la Lazio. Sui tempi di recupero, il Napoli non si è ancora espresso. Oltre a Marianucci squalificato, Allegri dovrà fare a meno di Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos, Badiashile, Spinazzola, Lobotka e Olivera.

Il comunicato del Napoli

"Gli azzurri si sono allenati in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Maradona contro la Lazio. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. Olivera si è allenato con la squadra. Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".