De Laurentiis prova a salvare il Napoli: faccia a faccia a Castel Volturno con Allegri e i giocatori

NAPOLI - Aurelio fa così. Scoppia la bufera, aspetta l’evolversi degli eventi, sente qualcuno al telefono - allenatore, dirigenti - poi decide sul da farsi: lascia tutto com’è, intervenendo a livello mediatico (ricordate quando difese Conte che se ne andò in vacanza per una settimana?), oppure prosegue nell’inchiesta personale. Il secondo caso è stato applicato per questa crisi del Napoli , apparentemente senza soluzioni spontanee. Ieri mattina il patron ha varcato il cancello di Castelvolturno con lo spirito indagatore di chi deve adottare una decisione. Nell’immediato nessuna, come ha precisato sia al tecnico Allegri che al ds Manna . Entrambi sono stati a colloquio col presidente per un’ora ed entrambi gli hanno raccontato quali sono le ragioni che stanno condizionando il cammino degli azzurri, al netto dei 9 infortunati - più Marianucci squalificato - assenti nella sfida di Champions a Oporto .

La spaccatura interna tra italiani e stranieri è una problematica da risolvere, come dimostrato dallo scontro verbale tra Lucca e De Bruyne . De Laurentiis ha preso nota e poi ha incontrato anche la squadra con l’intento di incoraggiarla affinché riesca a vincere con la Lazio . In aggiunta, il tono severo per spiegare che la tolleranza è finita. Il tour a Castelvolturno è servito al patron per comprendere le reali problematiche del Napoli: forte dell’esperienza maturata in 22 anni, si sarà fatto un’idea sul come intervenire qualora la squadra crollasse anche domani al cospetto dei soliti 53mila del Maradona.

Futuro Napoli, cosa può succedere durante la sosta: voci su Sergio Conceicao

Quali sono i mali del Napoli lo sapremo solo durante la sosta: se De Laurentiis avrà preso coscienza che la squadra non segue più l’allenatore, allora provvederà a un avvicendamento, nonostante un triennale da 25 milioni lordi. È una soluzione estrema, non concordata col ds Manna, considerato troppo vicino ad Allegri e suo main sponsor in estate per convincere don Aurelio a portarlo al Napoli orfano del “fuggitivo” Conte. Queste decisioni le condivide solo con l’ad Chiavelli col quale, probabilmente, avrà valutato i sostituti. Un nome su tutti è Sergio Conceicao che De Laurentiis aveva scelto per il dopo Gattuso - estate 2021 - per poi deviare su Spalletti che aveva apprezzato soprattutto per il carattere più morbido. In una situazione turbolenta e con lo spogliatoio in fiamme, potrebbe essere utile la personalità del portoghese che al Milan aveva partecipato a due finali e aveva vinto la Supercoppa in Arabia. Ma può darsi che non sia necessario uno scossone e De Laurentiis provvederà solo a rinforzare la rosa che in estate Allegri voleva fosse diversa in almeno 4 elementi.

Infortuni Napoli, lesione per Di Lorenzo: i tempi di recupero e il rientro di Olivera

Il numero degli infortunati è diventato alto e non c’è fiducia nella tenuta di alcuni ultratrentenni. A tal proposito, ieri è arrivata un’altra mazzata con Di Lorenzo. Il capitano, uscito durante l’intervallo della sfida contro la Juventus, si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, dai quali è emersa “una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. Il capitano ha già iniziato il percorso riabilitativo e il rientro è programmato per il 5 dicembre contro il Lecce al Maradona: salterebbe Lazio, Torino e Sassuolo in campionato, oltre al Manchester City in Champions. C’è anche una buona notizia: il rientro di Olivera, pure lui fermatosi durante Juve-Napoli. Allegri potrebbe decidere di schierarlo sul lato sinistro per contrastare la velocità di Isaksen.