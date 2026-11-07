Allegri non parla alla vigilia di Napoli-Lazio: annullata la conferenza stampa, ecco perché

Il momento in casa Napoli è difficile, molto difficile. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League, la squadra di Allegri dovrà vedersela con la Lazio prima in classifica in Serie A. Battere i biancocelesti non sarà facile, ma gli azzurri non possono permettersi un'altra sconfitta. Servirà vincere, non ci sono tanti giri di parole. L'umore non è dei migliori ma in vista della partita non sarà neanche possibile sapere le condizioni dello spogliatoio visto che la conferenza stampa di Massimiliano Allegri è stata annullata.

La motivazione? Il Napoli ha spiegato ai giornalisti presenti che in realtà la conferenza non era in programma, visto che la squadra è in ritiro. Pare quindi che gli azzurri dopo il ko di Champions abbia deciso di andare in ritiro, senza però comunicarlo a nessuno. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE