Allegri non parla alla vigilia di Napoli-Lazio: annullata la conferenza stampa, ecco perché
Il momento in casa Napoli è difficile, molto difficile. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League, la squadra di Allegri dovrà vedersela con la Lazio prima in classifica in Serie A. Battere i biancocelesti non sarà facile, ma gli azzurri non possono permettersi un'altra sconfitta. Servirà vincere, non ci sono tanti giri di parole. L'umore non è dei migliori ma in vista della partita non sarà neanche possibile sapere le condizioni dello spogliatoio visto che la conferenza stampa di Massimiliano Allegri è stata annullata.
Napoli, niente conferenza stampa per Allegri: la motivazione
L'allenatore del Napoli avrebbe dovuto analizzare la partita contro la Lazio alle 15:00 di sabato 7 novembre, ma la conferenza stampa è stata all'ultimo secondo. Una scelta veramente particolare visto che i giornalisti erano già in sala stampa a Castel Volturno, pronti a fare delle domande all'ex allenatore bianconero.
La motivazione? Il Napoli ha spiegato ai giornalisti presenti che in realtà la conferenza non era in programma, visto che la squadra è in ritiro. Pare quindi che gli azzurri dopo il ko di Champions abbia deciso di andare in ritiro, senza però comunicarlo a nessuno.
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