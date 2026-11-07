Napoli, De Laurentiis svela il motivo della conferenza di Allegri annullata: "L'ho bloccata io perché..."

Il momento in casa Napoli è difficile, molto difficile . Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League , la squadra di Allegri dovrà vedersela con la Lazio prima in classifica in Serie A. Battere i biancocelesti non sarà facile, ma gli azzurri non possono permettersi un'altra sconfitta. Servirà vincere, non ci sono tanti giri di parole. L'umore non è dei migliori ma in vista della partita non è stato possibile sapere le condizioni dello spogliatoio visto che la conferenza stampa di Massimiliano Allegri è stata annullata . Una decisione presa a pochi minuti dall'appuntamento con il tecnico e che ha fatto innescare una serie di interrogative. Ora però direttamente il presidente De Laurentiis è intervenuto per fare chiarezza.

L'allenatore del Napoli avrebbe dovuto analizzare la partita contro la Lazio alle 15:00 di sabato 7 novembre, ma la conferenza stampa è stata all'ultimo secondo . Una scelta veramente particolare visto che i giornalisti erano già in sala stampa a Castel Volturno , pronti a fare delle domande all'ex allenatore bianconero.

La motivazione? Il Napoli ha spiegato ai giornalisti presenti che la conferenza non era mai stata in programma, visto che la squadra è in ritiro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il ko in Champions il presidente De Laurentiis ha parlato alla squadra e ha deciso di mandare tutti in ritiro per isolarla dalle voci e dalle critiche in un momento così delicato. Non si tratta di una scelta punitiva, ma di una decisione per mantenere un profilo basso. E ora il numero uno del club è intervenuto con un post sui social per fare definitivamente chiarezza sulla situazione.

De Laurentiis fa chiarezza sulla conferenza saltata

"In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale" - con questo post su X il presidente De Laurentiis ha voluto chiedure la questione.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE