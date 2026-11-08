Allegri e la crisi Napoli: "Niente vagabondi! De Laurentiis consapevole, se hanno preso Lucca..."

"Ringrazio i ragazzi perché hanno fatto una partita importante. Non era semplice dopo le ultime due sconfitte. La Lazio ha fatto un buon primo tempo ma anche noi abbiamo situazioni favorevoli. Nella ripresa è stata tutt'altra partita, ora recuperiamo qualche giocatore e questo sarà positivo per le prossime partite. Le partite durano 95 minuti, questo è un piccolo mattoncino che abbiamo messo". Così Massimiliano Allegri a DAZN al termine della partita pareggiata con la Lazio . Sulla scelta di invertire McTominay e De Bruyne : "Crossavamo da sinistra, perciò ho sfruttato l'inserimento di McTominay da destra sui cross di Lang". Sul momento complicato della sua squadra: "Bisogna continuare, non tutto è perduto anche se siamo dietro dalla classifica. Al momento non siamo fuori da nulla. Ci sono momenti difficile all'interno di una stagione, vanno affrontati con grande serenità. I tifosi sono stati vicino alla squadra. Dico loro che la squadra sta dando tutto, poi potremo sbagliare, in questa sosta dovremo recuperare energie. Sono fiducioso, con ordine risaliremo la classifica. Io sto bene, di questi periodi ne ho passati pochi ma quando siamo in mezzo al mare con la tempesta la barca va riportata in porto. C'è bisogno di supporto per i ragazzi", ha concluso.

Allegri in conferenza: "Tutti devono avere la presa di coscienza"

Questa invece l'analisi di Allegri in conferenza stampa: "La Lazio ci ha creato problemi nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto bene e avuto tante occasioni. Ho chiesto alla squadra di rimanere ordinata anche nel finale dove non c'erano forze. Perdere oggi sarebbe stato doloroso dopo una prestazione del genere, ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Dopo la sosta recupereremo alcuni giocatori e faremo meglio. Essere depressi non serve a niente, bisogna stare zitti e lavorare". Su Lang: "Ha delle qualità importanti, ha fatto una buona prestazione. Deve crescere in responsabilità, come tanti altri, sapendo che ogni pallone può essere decisivo". Sul rapporto col presidente De Laurentiis: "Per esperienza e per carattere, credo che a tutte le problematiche c’è la soluzione. Il possibile lo dobbiamo fare, l’impossibile mi viene più difficile. Chiedo alla squadra di fare il possibile e lo sta facendo, in un momento psicologico che non è facile. E ci mancano dei ragazzi in partita e durante l’allenamento, un conto è allenarsi in 13 e un altro conto è allenarsi in 20. Ma non sono alibi. Ora c’è la sosta, rientreranno tre giocatori dagli infortuni. Col presidente ci parlo, ci ho parlato prima e dopo la partita, credo che sia consapevole della realtà delle cose. Rispetto a quelel che erano le aspettative ci sono delle difficoltà oggettive. La presa di coscienza ci deve essere da parte di tutti. Da parte della società, e credo che il presidente ce l’abbia, e da parte mia e dei giocatori. Il secondo tempo è stato diverso dal primo. I miei giocatori li difendo non perché mi piace difenderli, ma perché lo meritano. Lucca è stato acquistato l’anno scorso, se l’hanno preso è perché ha delle qualità. Se era bravo prima, è bravo ora. Ora è un momento di difficoltà, ma tra 20 giorni, un mese, tornerà a far bene e far gol. Anche Hojlund. Qui di vagabondi non ce ne sono, quindi li difendo". Chiusura sulle gerarchie in porta: "Sono due portieri di grande valore. Meret aveva fatto due partite importanti e oggi poteva subire un po’ la situazione. Milinkovic è un portiere molto bravo, un giocatore di grande responsabilità su cui posso fare affidamento. Oggi ha giocato bene anche con i piedi".