Lang fa infuriare la curva Napoli, pioggia di fischi e cori: cosa è successo

Lang, cosa è successo durante Napoli-Lazio

Dopo i ko contro Juventus e Porto, il Napoli di Allegri aveva disperatamente bisogno di una vittoria ma al 28' della partita contro la Lazio è andato sotto nel punteggio. La rete di Frattesi ha spento l'entusiasmo del Maradona e per questo, verso la fine del primo tempo, Lang si è rivolto verso la Curva azzurra e ha fatto un gesto come a dire "Non vi sento". Una scelta che, in momento già molto complicato della stagione, non è per niente piaciuto ai tifosi del Napoli, che hanno cominciato a insultare il giocatore, fischiandolo a ogni singolo tocco di palla. L'esterno olandese non ha gradito questo trattamento e si è molto innervosito, tanto da costringere il capitano Rrahmani ad andargli a parlare. Il difensore al termine della partita ai microfoni di Dazn ha rivelato: "In quel momento gli ho detto di fare attenzione, perché era stato ammonito e stava minacciando l'arbitro. Se fossimo rimasti in dieci sarebbe stato un problema per la squadra".