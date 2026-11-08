Lang fa infuriare la curva Napoli, pioggia di fischi e cori: cosa è successo
La tensione in casa Napoli è alle stelle. Dopo il caos al termine della sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League, questa volta a far parlare di se è stato Noa Lang. L'esterno olandese, infatti, nel finale del primo tempo ha fatto imbestialire la curva del Napoli, che da quel momento in poi della partita ha cominciato a fischiare a ogni suo tocco di palla.
Lang, cosa è successo durante Napoli-Lazio
Dopo i ko contro Juventus e Porto, il Napoli di Allegri aveva disperatamente bisogno di una vittoria ma al 28' della partita contro la Lazio è andato sotto nel punteggio. La rete di Frattesi ha spento l'entusiasmo del Maradona e per questo, verso la fine del primo tempo, Lang si è rivolto verso la Curva azzurra e ha fatto un gesto come a dire "Non vi sento". Una scelta che, in momento già molto complicato della stagione, non è per niente piaciuto ai tifosi del Napoli, che hanno cominciato a insultare il giocatore, fischiandolo a ogni singolo tocco di palla. L'esterno olandese non ha gradito questo trattamento e si è molto innervosito, tanto da costringere il capitano Rrahmani ad andargli a parlare. Il difensore al termine della partita ai microfoni di Dazn ha rivelato: "In quel momento gli ho detto di fare attenzione, perché era stato ammonito e stava minacciando l'arbitro. Se fossimo rimasti in dieci sarebbe stato un problema per la squadra".
Le parole di Allegri: "Ha qualità importanti"
Nonostante i fischi, Lang ha giocato un'ottima partita e per questo in conferenza stampa Allegri ha voluto prendere le sue difese: "È un ragazzo che ha delle qualità importanti, ha fatto una buona prestazione. Deve crescere in responsabilità, come tanti altri, sapendo che ogni pallone può essere decisivo. Nel secondo tempo ha messo buoni cross. Nel primo tempo crossavamo dalla sinistra ma ci mancava qualcuno che si inseriva". Sulle critiche da parte dei tifosi, invece, a Dazn ha detto: "Quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde un po' meno. Però i tifosi sono stati vicini alla squadra anche oggi, quello che posso dirgli è che la squadra dà quello che può dare. Questa sosta viene a puntino, perché abbiamo bisogno di recuperare energie e so cosa possono dare i ragazzi, con ordine possiamo risalire la classifica".
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