Napoli, mai così male da 26 anni: Allegri cambia strategia e presenta la lista a Manna

NAPOLI - Completare un tris di vittorie in campionato per tentare la rimonta verso il quarto posto. Allegri ed il Napoli si sono lasciati così dopo il pareggio contro la Lazio che ha avuto l’unico potere di calmare le acque, senza risolvere i problemi che erano già noti e che hanno portato gli azzurri ad essere decimi in classifica dopo 11 giornate di campionato. Da quando la squadra è tornata in serie A, mai si è registrato un dato peggiore, nemmeno quando De Laurentiis decise di esonerare Garcia: dopo 12 giornate quel Napoli era addirittura quarto in graduatoria . Un dato peggiore fu registrato 26 anni fa, nella stagione 2000-2001 - il club lottava per evitare il fallimento - con il Napoli quindicesimo in graduatoria e poi retrocesso in serie B.

In cerca della svolta

L’allenatore deve restituire continuità alla squadra che ha dimostrato di non averne nemmeno nel corso della stessa partita, magari dopo la sosta, quando Allegri dovrebbe ritrovare tre degli 8 calciatori attualmente infortunati (Di Lorenzo, Favasuli e Spinazzola i candidati). Intanto ha concesso alla squadra ben 5 giorni e mezzo di riposo (la ripresa degli allenamenti è prevista per sabato 14 di pomeriggio) ed è unicum in questo genere, perchè mai in precedenza i calciatori avevano goduto di una mezza vacanza nel bel mezzo della stagione. Come mai? Chi l’ha deciso, il tecnico oppure il presidente? Probabilmente entrambi, forse per far decantare tutte le criticità che sono emerse dalla sconfitta di Oporto in avanti. Sabato la squadra riprenderà ad allenarsi per la prima delle tre gare da vincere assolutamente, quella contro il Torino che ha soltanto un punto in meno rispetto ai partenopei. Le altre saranno contro Sassuolo e Lecce.

I due colpi per gennaio

Infortunati a parte, Allegri, dovrà fare a meno anche degli 8 convocati nelle rispettive nazionali (Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Hojlund, Lang, Milinkovic-Savic e Olivera), in attesa che arrivi gennaio per ricevere i rinforzi che gli sono stati promessi nel corso del faccia a faccia a tre con il presidente ed il ds Manna. Il coach pare abbia chiesto 4 acquisti, ma realisticamente gliene dovrebbero arrivare due, un centrocampista ed un attaccante. Allegri vorrebbe un terzino destro, un attaccante e due centrocampisti, ma con il rientro di Favasuli - ha già saltato 9 partite per uno stiramento alla coscia - dovrebbe essere superata la necessità dell’alternativa a Di Lorenzo. Le priorità restano un centrocampista ed un attaccante centrale, due profili di prospettiva come il Napoli aveva sempre preso negli anni precedenti all’arrivo di Antonio Conte. La mezzala urge anche di fronte alla consapevolezza che Anguissa a fine stagione saluterà il club e già dal prossimo mese di gennaio può accordarsi con un’altra società. Il ds Manna sta provando a prendere dal Sassuolo il 18enne francese Darryl Bakola che conta già 9 presenze stagionali in serie A, 7 delle quali da titolare. In attacco è diventato impossibile continuare con Lang e Lucca, soprattutto per ragioni ambientali. Il nome più caldo è quello di Gustavo Varela 21enne portoghese - è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore - attuale capocannoniere della serie A con 9 gol all’attivo. Ma il club brianzolo non vorrebbe cedere il suo migliore attaccante.