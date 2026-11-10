McTominay: "Ringrazio Conte. Pogba mi ha fatto dire wow". E ora fissa gli obiettivi col Napoli

Scott McTominay e Napoli, un legame che va ben oltre il rettangolo verde. Arrivato in azzurro dopo l'esperienza al Manchester United, il centrocampista scozzese ha trovato in Italia un ambiente capace di valorizzarlo, accompagnandolo in una crescita personale e professionale. Il rapporto con Antonio Conte, il calore della città, l'importanza del lavoro quotidiano e il ricordo indelebile della notte dello scudetto: sono tanti gli aspetti affrontati dal numero 8 azzurro nell'intervista esclusiva concessa a Undici. McTominay si è raccontato senza filtri, mostrando il lato più umano di un calciatore diventato un punto di riferimento per Napoli (che ora sta vivendo il periodo più difficile) e per la nazionale scozzese.

McTominay e la famiglia Napoli

"Il Napoli e l’Italia mi hanno dato le basi necessarie per potermi concentrare sul mio lavoro. E naturalmente ringrazio anche mister Antonio Conte, che mi ha aiutato moltissimo. Ho avuto un buonissimo rapporto con lui e con tutto il resto del club fin dal primo giorno. Apprezzo il lavoro che fanno qui per aiutarci a raggiungere dei grandi obiettivi. Siamo tutti una famiglia: tutti i coach, i magazzinieri, i fisioterapisti, i medici" - ha raccontato McTominay.