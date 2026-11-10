McTominay: "Ringrazio Conte. Pogba mi ha fatto dire wow". E ora fissa gli obiettivi col Napoli
McTominay e la famiglia Napoli
"Il Napoli e l’Italia mi hanno dato le basi necessarie per potermi concentrare sul mio lavoro. E naturalmente ringrazio anche mister Antonio Conte, che mi ha aiutato moltissimo. Ho avuto un buonissimo rapporto con lui e con tutto il resto del club fin dal primo giorno. Apprezzo il lavoro che fanno qui per aiutarci a raggiungere dei grandi obiettivi. Siamo tutti una famiglia: tutti i coach, i magazzinieri, i fisioterapisti, i medici" - ha raccontato McTominay.
Un legame con l'Italia che passa anche attraverso la quotidianità e, inevitabilmente, la cucina. Il calciatore scozzese non ha nascosto il proprio apprezzamento per la tradizione gastronomica italiana, diventata parte integrante della sua nuova vita: "Quello che avete qui è il migliore del mondo, secondo me. È tutto fresco: la frutta, la verdura, il risotto, il pesce, il pollo. È una cosa diversa rispetto a qualsiasi altro Paese. E me ne sono accorto ancora di più quest’estate, quando sono andato negli Stati Uniti per giocare i Mondiali".
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