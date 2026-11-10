Allegri: "Non accusate la squadra, ottimi per 70 minuti"Champions League

McTominay: "Ringrazio Conte. Pogba mi ha fatto dire wow". E ora fissa gli obiettivi col Napoli

Il centrocampista scozzese ricorda l'anno dello scudetto. Poi svela qualche segreto: "Il mio idolo, non c'è persona migliore da cui imparare"
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Pubblicato il 10.11.2026, 16:20

9 min

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Scott McTominay e Napoli, un legame che va ben oltre il rettangolo verde. Arrivato in azzurro dopo l'esperienza al Manchester United, il centrocampista scozzese ha trovato in Italia un ambiente capace di valorizzarlo, accompagnandolo in una crescita personale e professionale. Il rapporto con Antonio Conte, il calore della città, l'importanza del lavoro quotidiano e il ricordo indelebile della notte dello scudetto: sono tanti gli aspetti affrontati dal numero 8 azzurro nell'intervista esclusiva concessa a Undici. McTominay si è raccontato senza filtri, mostrando il lato più umano di un calciatore diventato un punto di riferimento per Napoli (che ora sta vivendo il periodo più difficile) e per la nazionale scozzese.

McTominay e la famiglia Napoli

"Il Napoli e l’Italia mi hanno dato le basi necessarie per potermi concentrare sul mio lavoro. E naturalmente ringrazio anche mister Antonio Conte, che mi ha aiutato moltissimo. Ho avuto un buonissimo rapporto con lui e con tutto il resto del club fin dal primo giorno. Apprezzo il lavoro che fanno qui per aiutarci a raggiungere dei grandi obiettivi. Siamo tutti una famiglia: tutti i coach, i magazzinieri, i fisioterapisti, i medici" - ha raccontato McTominay. 

 

 

Un legame con l'Italia che passa anche attraverso la quotidianità e, inevitabilmente, la cucina. Il calciatore scozzese non ha nascosto il proprio apprezzamento per la tradizione gastronomica italiana, diventata parte integrante della sua nuova vita: "Quello che avete qui è il migliore del mondo, secondo me. È tutto fresco: la frutta, la verdura, il risotto, il pesce, il pollo. È una cosa diversa rispetto a qualsiasi altro Paese. E me ne sono accorto ancora di più quest’estate, quando sono andato negli Stati Uniti per giocare i Mondiali".

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