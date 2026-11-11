Manna: "Con Allegri e De Laurentiis ci confrontiamo ogni giorno. Abbiamo idee chiare”. Su Cacciamani e Varela...

"Ci aspettano altrettante partite alla ripresa. E’ un periodo complicato, non abbiamo avuto quasi mai tutta la rosa a disposizione ma questo non è e non deve essere un alibi. Tante altre squadre hanno avuto infortuni importanti. Bisogna reagire, migliorare e continuare a crescere di partita in partita". A dirlo è Giovanni Manna, invitato a rispondere sull'andamento stagionale del Napoli di Max Allegri, presentatosi alla sosta con 15 punti in classifica che valgono il 10º posto con un ritardo di 9 lunghezze dal Milan in 4ª posizione. Ben più grave la classifica di Champions League, dove gli azzurri hanno raccolto solamente 3 punti nelle prime 4 giornate. L'agenda dell'ex tecnico di Juve e Milan, che all'ultima uscita ha pareggiato in casa con la Lazio, prevede poi la gara interna contro il Torino di Ignazio Abate (21/11) e a seguire il ritorno in Europa sul campo del Manchester City (24/11) di Enzo Maresca. Queste le parole del ds del Napoli: "Ci sono aspetti positivi e negativi. La vittoria importante di Monza e il pareggio con la Roma, dove abbiamo raccolto un solo punto - ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - . La sconfitta di Torino e poi quella di Oporto ci hanno tolto un po’ quelle sicurezze che stavamo acquisendo nelle gare precedenti. La partita di domenica è stata estremamente complicata. Siamo tornati giovedì sera e abbiamo giocato domenica alle 12.30 con gli stessi calciatori, escluso Olivera. Non abbiamo potuto ruotare più di tanto. Nel primo tempo la Lazio ha fatto una partita migliore, più libera mentalmente, spensierata però la reazione nel secondo tempo è stata incoraggiante perché ci ha fatto vedere che il Napoli ha le energie mentali e la voglia di uscire da questa situazione per cui, con il recupero di qualche giocatore, speriamo di poter dare nuova energia e linfa alla squadra".