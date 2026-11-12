De Bruyne e il futuro incerto al Napoli: primi sondaggi per gennaio dall'estero

Tra le società maggiormente interessate al giocatore ci sarebbe il PSV Eindhoven . Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club olandese avrebbe già effettuato i primi passi per provare a portare De Bruyne in Eredivisie.

La dirigenza starebbe valutando la situazione del centrocampista con il Napoli - nell'ultima gara di Champions anche lo screzio con Lucca - e starebbe preparando una proposta economica da sottoporre al club partenopeo. L'obiettivo è capire i margini di una possibile operazione già nella finestra di gennaio.

Contatti positivi con gli agenti

Non ci sarebbero stati soltanto contatti tra le due società. Il PSV avrebbe avviato anche i primi colloqui con gli agenti del calciatore, ricevendo riscontri incoraggianti. Un segnale importante in vista di un'eventuale trattativa, anche se restano da definire diversi aspetti dell'operazione. Le prossime settimane potrebbero quindi rivelarsi decisive per comprendere se De Bruyne continuerà la propria esperienza in azzurro oppure valuterà una nuova avventura a partire da gennaio. In questo senso da valutare anche il rapporto con Allegri dopo alcune scintille con il belga per l'insofferenza del centrocampista difronte alle direttive del tecnico poi rientrate nelle giornate successive.