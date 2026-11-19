De Bruyne-Hojlund pronti per il Toro, Meret ko. Allegri, niente conferenza alla vigilia: nota Napoli
È tornato anche Rasmus Hojlund a Castel Volturno. L'attaccante danese ha svolto un lavoro di scarico di rientro dalle sfide di Nations League. È a disposizione per la sfida di sabato sera contro il Torino. Guiderà il reparto avanzato in un match da vincere a tutti i costi per evitare di finire ancora più giù in classifica. De Bruyne era già arrivato ieri nel quartier generale azzurro. Allegri vuole coccolarsi il belga che potrebbe andare via a gennaio. KDB dovrebbe essere il play del 4-3-3 da opporre ai granata. Contro l'Italia ha giocato tra le linee ma con l'assenza di Lobotka per infortunio serve più in fase di impostazione. Con lui ci saranno Anguissa e McTominay. Tornando in attacco, aspettando eventualmente l'acquisto di Sebastiano Esposito per gennaio, Allegri avrà nel gruppo anche Neres che si è ripreso. Ma dovrebbe partire dalla panchina. Quindi si potrebbe partire con Politano e Vergara.
Allegri, niente conferenza
Al centro del reparto, spazio a Rrahmani e Rafa Marin con Favasuli e Spinazzola sugli esterni. Domani la rifinitura, ma non ci sarà la conferenza stampa di Allegri. "Il Napoli comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario". Domani niente conferenza.
Meret ko, la nota del Napoli
"Gli azzurri si sono allenati in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 20:45 contro il Torino al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il portiere del Napoli dovrebbe stare fuori almeno un paio di mesi: contro la formazione granata in porta ci sarà Milinkovic-Savic.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS