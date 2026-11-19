È tornato anche Rasmus Hojlund a Castel Volturno. L'attaccante danese ha svolto un lavoro di scarico di rientro dalle sfide di Nations League. È a disposizione per la sfida di sabato sera contro il Torino. Guiderà il reparto avanzato in un match da vincere a tutti i costi per evitare di finire ancora più giù in classifica. De Bruyne era già arrivato ieri nel quartier generale azzurro. Allegri vuole coccolarsi il belga che potrebbe andare via a gennaio. KDB dovrebbe essere il play del 4-3-3 da opporre ai granata. Contro l'Italia ha giocato tra le linee ma con l'assenza di Lobotka per infortunio serve più in fase di impostazione. Con lui ci saranno Anguissa e McTominay. Tornando in attacco, aspettando eventualmente l'acquisto di Sebastiano Esposito per gennaio, Allegri avrà nel gruppo anche Neres che si è ripreso. Ma dovrebbe partire dalla panchina. Quindi si potrebbe partire con Politano e Vergara.

Allegri, niente conferenza Al centro del reparto, spazio a Rrahmani e Rafa Marin con Favasuli e Spinazzola sugli esterni. Domani la rifinitura, ma non ci sarà la conferenza stampa di Allegri. "Il Napoli comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario". Domani niente conferenza.