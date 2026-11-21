NAPOLI - Brutte notizie per Massimiliano Allegri in avvio di Napoli-Torino . Dopo appena 10' di gioco, Antonio Vergara ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia, r ichiamando immediatamente l'attenzione della panchina. Il classe 2003, schierato dal primo minuto al fianco di Hojlund, ha capito subito di non poter proseguire la partita, lasciandosi andare alle lacrime in campo e poi anche una volta sedutosi in panchina.

Dentro De Bruyne

Al 13' è arrivato il cambio, con Kevin De Bruyne mandato in campo al suo posto. Nelle prossime ore il calciatore azzurro sarà sottoposto agli accertamenti del caso per stabilire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Manchester City. La reazione dello stesso Vergara non fa sperare il meglio per Massimiliano Allegri che aveva da poco recuperato il centrocampista azzurro.