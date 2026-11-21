Il Napoli ritrova il sorriso contro il Torino e Massimiliano Allegri si gode una vittoria arrivata al termine di una partita combattuta. Ai microfoni di Dazn, il tecnico azzurro si è soffermato sulla prestazione di Noa Lang, entrato tra i fischi del Maradona: "Una bella vittoria, di sofferenza, che ci mancava. Hanno difeso bene nelle palle inattive. Sono dispiaciuto, sicuramente domenica scorsa una incomprensione con un ragazzo che sta crescendo e migliorando. I tifosi sono stati meravigliosi anche stasera. Sarà un percorso sofferto, ma tutti insieme riusciremo in questo intento. I tifosi hanno diritto di fischiare se non facciamo le cose per bene, Lang anche stasera ha dimostrato di avere delle qualità".

Allegri difende De Bruyne e rivela il segreto Napoli

Allegri ha poi sottolineato l'importanza dell'atteggiamento mostrato dai suoi: "Credo che i ragazzi abbiano preso atto del momento del Napoli. Il calcio è fatto di risultati e prestazioni, noi stasera avevamo un punto in più del Torino prima della partita. Ho detto ai ragazzi di non essere presuntuosi, di mettersi ad un livello dove bisogna difendere perché abbiamo preso i gol a Milano, Roma, Venezia. Nei momenti buoni del Torino abbiamo avuto l'energia per portare il risultato a casa". L'allenatore azzurro ha poi preso le difese di Kevin De Bruyne, rivendicando le qualità del belga e lanciando una frecciata a chi ne ha messo in discussione il rendimento: "Non c'è un piede dentro e uno fuori. De Bruyne è un giocatore straordinario, capisco che molte cose che fa in tanti non riescono a vederle. In tanti guardano le partite e non le vedono. Tornava da un lungo infortunio, ha fatto bene in Nazionale ma stava facendo bene anche con noi. Fortunatamente io riesco ancora a vedere e sono contento di lui e di tutti". In chiusura, una battuta sulla pressione che accompagna il suo percorso sulla panchina partenopea: "Non è questione di fortuna ma di positività. Il bello di Napoli però è anche questa pressione. Importante lavorare con serietà e professionalità".

Il retroscena all'intervallo

Intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, Allegri ha svelato un retroscena sull'intervallo della sfida contro il Torino: "Ho detto ai ragazzi all'intervallo di provare a sorridere, magari avremmo fatto gol". Il tecnico ha elogiato la capacità della squadra di soffrire e di difendere sulle palle inattive, pur sottolineando la necessità di gestire meglio il possesso. Spazio poi alle scelte tattiche e all'inversione di posizione tra De Bruyne e McTominay: "Il bello di questo lavoro è trovare soluzioni, a Scott ho detto di attaccare lo spazio alle spalle di Hojlund così da rendersi più difficile da marcare". Parole di elogio anche per l'attaccante danese, particolarmente apprezzato per il lavoro al servizio della squadra. Infine, uno sguardo alla sfida di Champions League contro il Manchester City: "La qualificazione si deciderà nelle ultime tre partite, la priorità resta quella di risalire la classifica in Serie A".