Vergara ko, lesione di alto grado del bicipite femorale: per quanto tempo lo perde Allegri
Le lacrime di Napoli-Torino erano giustificate. Antonio Vergara, uscito dopo appena dodici minuti nella sfida vinta dagli azzurri, si è sottoposto agli esami strumentali al Pineta Grande Hospital. Il club ha comunicato ufficialmente la diagnosi: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma l'assenza sarà lunga. Il Napoli non ha indicato una data per il rientro. Per una lesione di questo tipo, però, le stime parlano di uno stop di almeno due o tre mesi, che potrebbe allungarsi in base all'entità del danno muscolare: potrebbero essere tre i mesi di assenza. In ogni caso il suo 2026 è finito. Per il 23enne è l'ennesimo stop di una stagione già segnata dal problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori per quasi venti giorni.
Emergenza in vista del City
Mentre Vergara comincia la riabilitazione, il resto della squadra si è allenato al SSC Napoli Training Center per preparare la trasferta di martedì contro il Manchester City di Enzo Maresca. La seduta del mattino è stata dedicata all'attivazione e al lavoro tecnico-tattico. C'è una buona notizia: Neres ha svolto tutto l'allenamento con il gruppo. Per il resto Allegri deve fare i conti con un'infermeria piena. All'Etihad mancheranno anche Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Meret e Badiashile, oltre allo squalificato Rafa Marín. In difesa le scelte sono ridotte al minimo, con Beukema e Rrahmani unici centrali di ruolo disponibili.
I convocati di Allegri
I convocati di mister Allegri per il match contro il Manchester City: Anguissa, Beukema, Chiummariello, Contini, De Bruyne, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, McTominay, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Spinelli.
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