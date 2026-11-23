Le lacrime di Napoli-Torino erano giustificate. Antonio Vergara, uscito dopo appena dodici minuti nella sfida vinta dagli azzurri, si è sottoposto agli esami strumentali al Pineta Grande Hospital. Il club ha comunicato ufficialmente la diagnosi: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma l'assenza sarà lunga. Il Napoli non ha indicato una data per il rientro. Per una lesione di questo tipo, però, le stime parlano di uno stop di almeno due o tre mesi, che potrebbe allungarsi in base all'entità del danno muscolare: potrebbero essere tre i mesi di assenza. In ogni caso il suo 2026 è finito. Per il 23enne è l'ennesimo stop di una stagione già segnata dal problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori per quasi venti giorni.